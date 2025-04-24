El FMI baja el déficit para España en 2025, pero le pide un ajuste fiscal

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. - EUROPA PRESS / CONTACTO / HU YOUSONG - ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado las previsiones de déficit y deuda de España para los próximos años, pero pide al Gobierno estatal ampliar su margen fiscal para hacer frente a los retos vinculados al envejecimiento de la población.

En el informe Perspectivas fiscales publicado ayer, el organismo calcula que la deuda española cerrará el 2025 en el 110,6% del PIB y que se irá reduciendo de forma progresiva hasta alcanzar el 93% en el año 2030.

En cuanto al déficit, el FMI apunta que la cifra este año se situará en el 2,7% del PIB y que bajará paulatinamente hasta alcanzar el 2% del PIB en 2030. A pesar de la mejora de los datos, la entidad recomienda medidas como ampliar la base fiscal o mejorar la eficiencia del gasto público.

Las previsiones del organismo presidido por Kristalina Georgieva suponen una mejora de cerca de medio punto cada año en relación al déficit respecto a sus anteriores estimaciones. Si bien las cifras son más optimistas, todavía distan de las métricas presentadas por el Gobierno español, sobre todo a largo plazo.

Según el FMI, el déficit público español cerrará este 2025 en el 2,7% del PIB, mientras que Madrid espera que la tasa se reduzca al 2,5%.

Ya de cara al 2026, el fondo monetario pronostica un déficit del 2,4% y, a partir de ahí, reducciones anuales de una décima que acabarán situando el déficit en el 2% en 2030.

El Gobierno español, en cambio, ya prevé un déficit en torno al 2% en 202 el 1,2% en 2030.

En cuanto a la deuda pública, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestra nuevamente más optimista, con un pasivo del 101,4% en 2025, más de nueve puntos de diferencia con las estimaciones del FMI (110,6%).

Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado tres décimas a la baja su previsión de crecimiento para la economía española en 2025, hasta el 2,3%, debido a la guerra comercial y a la incertidumbre económica, y reconoció que el margen de error es “mayor que el que hay habitualmente en estos ejercicios”, ya que “la situación de incertidumbre es enorme”.