Muface recuerda la fecha para el cambio de asistencia sanitaria

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha comunicado oficialmente la apertura del período especial de cambio ordinario de entidad sanitaria que comenzará el próximo 1 de mayo. Durante este plazo, que se extenderá hasta el 31 de mayo, todos los mutualistas y beneficiarios deberán decidir si mantienen su cobertura actual o se adscriben a otra de las opciones disponibles.

Este proceso coincide con la entrada en vigor del nuevo concierto de asistencia sanitaria, que ha sido adjudicado a Segurcaixa-Adeslas y Asisa, quedando DKV fuera de la cobertura a partir del 1 de junio. La mutualidad ha puesto en marcha una campaña informativa para orientar a los funcionarios sobre los trámites necesarios, recomendando la vía electrónica a través de su página web para evitar esperas, aunque también se mantendrán los canales convencionales como oficinas y correo postal.

Los mutualistas que no deseen cambiar de entidad no tendrán que realizar ninguna gestión. Sin embargo, quienes actualmente tienen su asistencia con DKV deberán obligatoriamente elegir entre las opciones disponibles (INSS, Segurcaixa-Adeslas o Asisa) durante el plazo establecido. "Si no realizasen este cambio entre el 1 y el 31 de mayo serán adscritos al INSS de oficio", ha precisado Muface en un comunicado oficial.

Transición en la prestación del servicio

La mutualidad ha aclarado que, independientemente del día en que se solicite el cambio, éste será efectivo a partir del 1 de junio. Hasta entonces, "la entidad DKV prestará la asistencia sanitaria en los mismos términos y condiciones que hasta ahora", según ha detallado el organismo.

Para garantizar la continuidad asistencial, Muface "ha tramitado las modificaciones y órdenes necesarias" que aseguran la extensión del servicio durante el período de transición. Las tres entidades del concierto aún vigente (Segurcaixa-Adeslas, Asisa y DKV) seguirán dando servicio hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo.

Procesos con continuidad especial

En el caso de pacientes que requieran continuidad asistencial por tratamientos en curso, será la propia DKV quien recabe los datos necesarios para garantizar que estos procesos puedan desarrollarse adecuadamente durante la transición entre entidades.

Desde Muface han insistido en la importancia de cumplir con los plazos establecidos y han recordado que aquellos mutualistas que prefieran la asistencia sanitaria pública a través del INSS "no es preciso realizar solicitud ni gestión alguna" si provienen de DKV, ya que serán adscritos automáticamente si no eligen otra opción.