El perfil del ahorrador en Lleida: muy conservador

El ahorrador catalán y español tiene en general un perfil conservador, pero aún lo es más en el caso del leridano. Así lo explica el consejero delegado de Tressis, José Miguel Maté, que esta semana se ha reunido con inversores en la capital del Segrià junto con el economista jefe de la entidad, Daniel Lacalle. Maté apunta que tiene un perfil más ahorrador que inversor, a pesar de que se aprecia un cambio en los últimos años hacia la apuesta por la adopción de más riesgo, que va ligado también a la consecución de posibles mayores beneficios o réditos. De hecho la explicación del mayor peso de la inversión en fondos está ligada a su mejor rentabilidad en los últimos tiempos.

Sobre cómo cambiar una cartera conservadora a otra con más riesgo, apuntó empezar con productos mixtos en inversión para ir transicionando hacia fondos de renta variable internacionales. Explicó que a la hora de invertir es fundamental tener en cuenta diferentes aspectos, como el tiempo que se prevé mantener la inversión o necesitar el capital, el objetivo, si se trata de un ahorro sistemático o el perfil del riesgo en el que se encuentra cómodo el ahorrador. Pero la clave es diversificar, punto en el que Maté incide en la famosa frase de no tener todos los huevos en la misma cesta. A la hora de diversificar hay que hacerlo en zonas geográficas, sectores y tipo de riesgo. Por ejemplo, cita la existencia de oportunidades de inversión en EEUU, siempre que se dirija a empresas de calidad, con negocio recurrente, caja y capacidad de inversión en innovación y desarrollo. Apunta que vuelve a haber oportunidades en sectores como el de los semiconductores o almacenamiento de datos, tras haber sufrido una corrección, además del sector utilities, teniendo en cuenta el inmobiliario con una demanda que no frena.