Empleo en máximos en Lleida pero solo el 59% tiene contrato fijo a tiempo completo

Los sindicatos volverán a salir a la calle este jueves en Lleida con motivo del 1 de Mayo. - UGT

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El próximo jueves se celebra el Día del Trabajador, una jornada con luces y sombras en Lleida en el análisis de la situación del mercado laboral. La buena noticia es que las comarcas leridanas se encuentran en máximos de afiliación a la Seguridad Social, con 207.890 personas de promedio en el mes de marzo, que supone un incremento prácticamente de 4.700 con respecto a las mismas fechas del año pasado. De ellos, 32.564 son autónomos de los diferentes sectores, a los que se suman 4.074 del campo.

Sin embargo, al analizar en detalle la situación de los asalariados, los que cotizan en el régimen general, sale a la luz la precariedad o falta de estabilidad aún de muchas personas. En concreto, de los 165.557 trabajadores, no llegan a 96.000 los que tienen un contrato indefinido a tiempo completo, lo que representa el 59% del total del colectivo. Otras casi 23.100 personas tienen un contrato fijo, pero por unas horas al día o a la semana, sin llegar a la jornada “teórica” de 40 horas. En el lado de la considerada contratación estable también se encuentran otros 10.643 leridanos fijos discontinuos, un 6,52% del total. Este colectivo tiene un acuerdo laboral fijo con una empresa, pero solo trabaja en momentos concretos. Puede ser desde un empleado de un hotel que completa plantilla en momentos de temporada alta o el empleado para una central frutícola como refuerzo de las cadenas de envasado en los meses de verano.

En el lado del empleo temporal a jornada completa se encuentran algo más de 11.700 leridanos (7% de los asalariados) y a tiempo parcial hay casi 3.300 (2%). Por último hay casi 560 contratos de aprendizaje y 15.084 que cuentan con otros tipos de acuerdos laborales.

La radiografía del empleo deja, además, que se mantiene un perfil “feminizado” en el caso del empleo a tiempo parcial, porque siguen siendo mayoritariamente ellas las que se encargan el cuidado de pequeños y mayores de la familia. Las leridanas ocupan 19.376 empleos de estas características frente a 9.209 hombres.

El análisis también refleja la situación de la pirámide laboral en la provincia, que está muy envejecida con cerca de uno de cada tres afiliados a la Seguridad Social, sean asalariados o autónomos, con edades superiores a los 50 años.

En concreto, 23.325 ven el horizonte de la jubilación muy cerca, al superar los 60 años, al tiempo que 24.641 están entre los 55 y los 59 años, mientras que 28.940 superan el medio siglo. El grupo con más afiliados se sitúa entre los 45 y los 49 años reúne a algo más de 31.000 cotizantes a la Seguridad Social en las comarcas leridanas. Los más jóvenes son los grupos menos poblados, con 3.177 entre los menores de 19 años, 13.854 entre aquellos que llegan a 24 años, 17.314 han cumplido entre 25 y 29, y otros 19.054 han superado la treintena. Finalmente, 21.350 cuentan con entre 35 y 39 años.

En estos momentos, la provincia de Lleida cuenta con los 207.889 afiliados a la Seguridad Social citados y el número de pensiones contributivas suman 103.775. Es decir, que hay justo dos contribuyentes por cada prestación pública.

Los sindicatos llaman a la movilización

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, llaman a movilizarse en las calles de Lleida este primero de mayo en defensa de los derechos laborales que se han conseguido, en medio de una situación de cambio y conflicto constante, y por aquellos que aún se deben alcanzar, como la reducción de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales.

Mil setecientos accidentes con baja en tres meses

Las comarcas de Lleida han acumulado hasta marzo 1.739 accidentes laborales con baja, la mayoría de ellos (1.724) leves. Pero doce de ellos han sido considerados como graves y tres de ellos han sido mortales, la misma cifra de víctimas que en el primer trimestre del año pasado. Así consta en el informe que acaba de hacer público la conselleria de Empresa y Trabajo. Se han reducid los siniestros tanto en global (-6,91%) como los leves (-7,01%). Sin embargo, ha repuntado en un 9% la siniestralidad de carácter grave. Por sectores, los servicios acumulan el mayor número de accidentes (960), algo que puede considerarse normal, teniendo en cuenta que este tipo de actividades son las que acumulan mayor número de trabajadores en la provincia. Le sigue la industria (367), la construcción (253) y la Agricultura (159). Los tres siniestros mortales se han registrado en la industria, la construcción y los servicios. La conselleria no registra en sus estadísticas el caso de un agricultor de Mollerussa fallecido en Miralcamp en un siniestro con un tractor y una plataforma. El hombre tenía 71 años y este tipo de siniestros no se consideran accidente laboral, pero tampoco de tráfico.

El informe de la conselleria también analiza el índice de incidencia de accidentes, es decir, el número de siniestros por cada 100.000 afiliados. En el caso de los asalariados de Lleida se sitúa en 3.724, y en los autónomos cae a 1.431.

Cambios en el régimen de los despidos

Los sindicatos mayoritarios claman por la modificación del régimen de despido, para lo que piden una mesa de diálogo social acomodando la legislación española a la europea de forma que despedir sea “el último recurso de las empresas”. Piden a la patronal negociar y evitar la inseguridad jurídica a trabajadores y empresas

El Gobierno central aprueba las 37,5 horas

El Gobierno central prevé aprobar en su reunión del martes la reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Después el texto, con el rechazo de la CEOE, pasará al Congreso, donde no tiene asegurado el apoyo necesario para superar una votación. Sólo cuenta con el respaldo de los partidos más a la izquierda.