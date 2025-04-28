La pensión media en Lleida sube un 4,4%, aunque sigue siendo la más baja de Catalunya

Publicado por segre Creado: Actualizado:

En abril, la pensión media en la demarcación de Lleida alcanzó los 1.181,99 euros, tras un incremento del 4,43% respecto al mismo mes de 2024, según el Ministerio de Seguridad Social. A pesar de esta subida, Lleida sigue registrando la pensión media más baja de Catalunya.

En comparación, en Barcelona la pensión media es de 1.401,01 euros, la más alta de la comunidad, seguida de Tarragona, con 1.283,32 euros, y Girona, con 1.230,90 euros. En el conjunto de Catalunya, la pensión media se situó en 1.360,40 euros.