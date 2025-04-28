SEGRE

La pensión media en Lleida sube un 4,4%, aunque sigue siendo la más baja de Catalunya

Los pensionistas leridanos perciben 1.181,99 euros de media, frente a los más de 1.400 euros en Barcelona

Imagen de archivo de un jubilado. 

En abril, la pensión media en la demarcación de Lleida alcanzó los 1.181,99 euros, tras un incremento del 4,43% respecto al mismo mes de 2024, según el Ministerio de Seguridad Social. A pesar de esta subida, Lleida sigue registrando la pensión media más baja de Catalunya.

En comparación, en Barcelona la pensión media es de 1.401,01 euros, la más alta de la comunidad, seguida de Tarragona, con 1.283,32 euros, y Girona, con 1.230,90 euros. En el conjunto de Catalunya, la pensión media se situó en 1.360,40 euros.

