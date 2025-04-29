Joana Mor releva a Aguilà como la nueva líder de la UGT en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Congreso de la UGT en les Terres de Lleida eligió ayer a Joana Mor como nueva líder del sindicato en la demarcación. Mor, que ha desarrollado buena parte de su actividad laboral en Madrid, releva en el cargo a José Luis Aguilà, que optó por no presentarse a la reelección al puesto después de casi una década debido a “una decisión personal”.

Como ya avanzó SEGRE, el hasta ahora líder de la UGT en Lleida descartó presentar una lista propia para evitar posibles tensiones en la organización con el fraccionamiento del voto. La lista de su sucesora, que proviene de la misma federación que su antecesor, que es la de Servicios Públicos, obtuvo, según fuentes presentes en el congreso el 55% de los apoyos y mantendrá en la Ejecutivas a Ramon Moreno, hasta ahora secretario de Política Social y Ocupación que pasará a asumir una vicesecretaria general, y también continuará Juanjo Lucena como secretario de Organización. Tras su elección Mor alabó “la excelente gestión llevada a cabo por Aguilà”, que durante el acto celebrado en la Llotja de Lleida hizo balance de los últimos cuatro años a los delegados presentes, y afirmó que el cambio responde a “la apuesta por tener un sindicato más feminista”. Su intención es luchar por mantener a UGT como primera fuerza sindical en Lleida, aunque pidió tiempo para poder adaptarse a la realidad del territorio, puesto que “lleva 16 años viviendo en Madrid”. Actualmente la organización se acerca a los 2.500 delegados sindicales en las empresas de la demarcación, con algo más de 350 de diferencia respecto al otro sindicato mayoritario, Comisiones Obreras. En el evento intervino también el líder de UGT en Catalunya, Camil Ros, que celebró los triunfos logrados por el sindicato en la demarcación. Uno de los temas que también estuvo presente durante todo el Congreso fue el apagón a toda España y que ello pudieron salvar gracias a los generadores de la Llotja.

El último mandato de Aguilà, tras casi una década al frente de la UGT en Lleida, ha sido especialmente complicado, marcado primero por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias sobre el mundo laboral y empresarial y después por los efectos de guerra de Ucrania y la crisis inflacionista. Una de sus grandes denuncias ha sido no solo urgir medidas para la integración de los parados en el mundo laboral, sino la de articular medidas ante la existencia de trabajadores pobres, y que cifra en un 21% en la demarcación.