Lleida arranca el 2025 con la menor tasa de paro de los últimos 18 años

La demarcación de Lleida ha iniciado el año 2025 con una tasa de desempleo del 3,61 por ciento, la cifra más baja de los últimos 18 años, en concreto, desde finales del 2007, justo antes de la crisis financiera, cuando se situó en el 3,17%. Si se compara con el último trimestre del 2024 (5,13%), la tasa se ha reducido un punto y medio, según los datos que constan en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año. En los tres primeros meses de 2025 en la demarcación se contabilizaban 8.200 personas desocupadas, 10.000 menos que un año atrás. Del total, la mitad (4.100) eran hombres y la otra mujeres, además 600 se encontraba en busca de su primer empleo. Durante el primer trimestre del año se crearon en la provincia 1.700 puestos de trabajo y la cifra de ocupados creció hasta los 219.600. Por sectores económicos la agricultura y la industria son los únicos que entre enero y marzo sufrieron una caída de las personas ocupadas. Los trabajadores en el sector agrícola se situaron en los 13.900, una cifra que representa una reducción de 1.400 si se compara con el último trimestre del 2024 y 3.200 menos que hace un año. En el caso de la industria, hay 34.000 ocupados, 5.500 menos que hace un año y 3.200 menos si se compara con el último trimestre del pasado. En cambio el sector de la construcción ha pasado de los 17.900 ocupados en el primer trimestres del 2024 a los 24.500 entre enero y marzo de este, lo que representa un aumento de 6.600 trabajadores. En el caso de los servicios hay 148.600 ocupados, 3.800 más respecto de los 144.800 que se contabilizaban hace un año.

En el conjunto de Catalunya la tasa de paro se situó en el 8,91%, un punto más con respecto al trimestre anterior, pero medio punto por debajo de los niveles de hace una año (9,48%). El total de desempleados creció en 47.100 personas en tres meses –siendo Lleida la única provincia donde el número de parados descendió– hasta las 376.400. En cambio, en un año las listas han descendido en 19.700 parados. Por su parte, el mercado de trabajo marcó un nuevo récord de un primer trimestre con 3,85 millones de ocupados, el sexto dato más alto de los registros.

Perdidos 92.500 ocupados entre enero y marzo en todo el Estado

El número de desempleados aumentó en España en 193.700 personas en el primer trimestre del año, hasta los 2,79 millones, en el mayor repunte para este periodo desde 2013, mientras que el empleo se redujo en 92.500 ocupados, hasta los 21,76 millones, en unos meses habitualmente malos para el mercado laboral. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística, este aumento del desempleo eleva la tasa de paro 75 centésimas, al 11,36% de la población activa. El aumento del paro fue superior a la caída del empleo por la entrada a la actividad de 101.200 personas, que dejaron la población activa en los 24,55 millones. El desempleo se incrementó en todos los sectores con los servicios, con 124.900 más, a la cabeza en unos meses de mala meteorología y sin el efecto de la Semana Santa, que ha sido en abril.