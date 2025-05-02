Uno de cada tres parados de Lleida lleva más de dos años buscando empleo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servei Català d’Ocupació (SOC) tiene registrados 16.199 parados en la provincia de Lleida y uno de cada tres lleva más de dos años en las listas sin encontrar un trabajo. Mientras, las empresas denuncian que no pueden cubrir sus plantillas porque no encuentran profesionales, una situación que necesita de inversión y formación.

Al menos 16.199 leridanos buscan un empleo sin encontrarlo, mientras cientos de empresas de Lleida lo que no pueden hallar es personas que puedan completar sus plantillas por la falta de candidatos que puedan cubrirlos. Las organizaciones sindicales afirman que detrás de esta diferencia también hay que reclamar condiciones salariales y de empleo dignas que harían más fácil encontrar personal. Pero lo cierto es que buena parte del desempleo de la provincia se puede considerar estructural y no coyuntural y para superar esta situación las recetas que se apuntan desde el mundo de la economía son claras: formación e inversión.

En estos momentos, prácticamente uno de cada tres desempleados inscritos en el SOC en las comarcas leridanas llevan más de dos años en esta situación. Son 5.562 personas que buscan un contrato sin encontrar una empresa que quiera sumarlos a su plantilla, según los datos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Pero, además, hay otros 2.458 desempleados que llevan entre uno y dos años esperando poder conseguir una nómina. Es decir, que casi la mitad de los registrados en las oficinas de empleo llevan al menos doce meses en las listas.

Otro de los problemas que tiene buena parte de las personas que se encuentran a la búsqueda de un puesto de trabajo es la edad. A medida que cumplimos años se van reduciendo las ofertas. De hecho, los expertos apuestan porque los currículums profesionales para acceder a una entrevista de trabajo sean “ciegos”, sin la fecha de nacimiento para evitar el edadismo, y sin sexo para poder eludir una discriminación hacia las mujeres. Es decir, que solo se registren los datos formativos y de experiencia profesional.

En estos momentos, un total de 6.027 desempleados en la provincia han superado la cincuentena, prácticamente la mitad del total que está en estos momentos en los registros del SOC. Mientras, el paro femenino afecta a 9.431 leridanas.

Otra variable que pone de manifiesto que no todos los perfiles tienen los mismos problemas a la hora de encontrar empleo es el nivel de estudios. Aquellos que cuentan con estudios universitarios de segundo o tercer grado o postsecundarios apenas representan 795. Por el contrario, son 9.727 los que pueden acreditar en su currículum, esducación general o estudios secundarios. Además, han 1.117 que tienen los estudios primarios sin completar y otros 1.530 que han conseguido finalizarlos, según los datos públicos de la conselleria de Trabajo.

Como publicó SEGRE el domingo, el problema no solo constituye en encontrar un empleo, sino la calidad del contrato en términos no únicamente salariales, sino de estabilidad. Las comarcas leridanas se encuentran en máximos de afiliación a la Seguridad Social, con 207.890 personas de promedio en marzo. Pero de los 165.557 asalariados, no llegan a 96.000 los que tienen un contrato indefinido a tiempo completo, el 59% del total del colectivo.

Sólo el 40% de los trabajadores tiene ‘salario emocional’ y horario flexible

Solo un 40% de trabajadores catalanes recibe beneficios adicionales más allá del salario y los más valorados son: horario flexible (18,05%), días de vacaciones adicionales (13,13%) y coche de empresa o reembolso de gastos por uso de coche. Tener seguro médico (9,26%), Plan de pensiones (5,16%), ayudas a la educación de los hijos (4,81%), cheques de comida o tiques restaurante (4,57%) son las siguientes ventajas más solicitadas y que conforman lo que se conoce como el “salario emocional”, aquello que se ofrece al trabajador como incentivo más allá del sueldo. Así lo refleja un estudio de la consultora de selección y reclutamiento de talento ISPROX, fundada en Tàrrega y con presencia internacional en 5 países. Según Sergi Martí, cofundador de ISPROX, el salario emocional es “la gran asignatura pendiente que determina en muchos casos si el talento elige una empresa u otra”.

El 57,6% de los profesionales en Catalunya trabaja presencial, seguido de la modalidad híbrida con estructura fijada por la empresa (21,8%), mientras que sólo un 5,6% lo hace solo en remoto. Los perfiles técnicos y de gestión lideran la demanda de talento cualificado y en Lleida son los de ingeniería y técnicos, administración de empresas y profesiones, artes y oficios. También se detecta demanda significativa en calidad, producción y I+D, y en informática y telecomunicaciones.