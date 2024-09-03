BonÀrea Corporació gana 88,8 millones en 2024, un 9,3% más

Publicado por ep Creado: Actualizado:

BonÀrea Corporació cerró el ejercicio 2024 con un beneficio neto de 88,8 millones de euros, un 9,3% interanual más, y una facturación de 2.680 millones, informa en un comunicado este martes.

La empresa con sede en Guissona ha celebrado haber "logrado aumentar rentabilidad" a pesar de que el mercado estuvo marcado por las tensiones geopolíticas, la volatilidad de las materias primas y la caída de los precios de los combustibles. El consejero delegado, Ramon Alsina, ha explicado que, en 2024, la cadena consolidó "con firmeza" el modelo integrado, que ha señalado que permite gestionar todo el proceso productivo.

Por áreas, la de alimentación humana registró una facturación de 1.530 millones de euros, un 5,74% más que en el año anterior, mientras que 'food service' tuvo un crecimiento del 20% en valor y del 14,5% en volumen.

Por su parte, alimentación animal tuvo unas ventas de 468 millones; la línea de sanidad animal y servicios agropecuarios, de 22,7 millones, y la de ingeniería y energía, de 637 millones.