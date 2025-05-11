Nueve de cada diez hogares leridanos con al menos un activo registran plena ocupación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El empleo se ha incrementado en el último año en la demarcación de Lleida, donde el número de afiliados a la Seguridad Social supera los 207.000. También han descendido las personas apuntadas a las listas del paro, que actualmente se encuentran por debajo de las 16.000. Esta evolución positiva de los datos del empleo en los últimos doce meses se ha dejado notar en los hogares. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), con datos del primer trimestre de este año, en la provincia había un total de 181.400 hogares, de los que 134.300 contaban con al menos una activo, es decir con una personas en disposición de trabajar, tuviera o no dónde hacerlo. De estos, en 126.100 hogares, cerca del 94%, se registraba pleno empleo, es decir, que todos sus miembros en disposición de trabajar lo estaban haciendo. Esto representa un incremento de cinco puntos porcentuales en comparación con las cifras registradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los tres primeros meses del 2024, cuando el 89% de los hogares registraba plena ocupación. Además, está por encima del porcentaje registrado a nivel Estatal, que es del 83%.

El primer trimestre del año suele ser perjudicial para el empleo en la mayoría de zonas, debido a que finaliza la campaña de Navidad, no obstante, en Lleida, el turismo de invierno y la temporada de esquí del Pirineo ayuda a que se mantengan los datos positivos. De hecho, la demarcación inició de este 2025 con una tasa de desempleo del 3,61 por ciento, la cifra más baja de los últimos 18 años, en concreto, desde finales del 2007, justo antes de la crisis financiera.

En el lado opuesto de la balanza, la provincia cuenta con unos 4.000 hogares que tiene a todos sus miembros en situación de desempleo. Esta cifra se encuentra por debajo de la registrada un año atrás, cuando los núcleos familiares en este tipo de situación superaban los 5.300. Esto representa cerca de un 3% del total de hogares con alguna persona en disposición de trabajar.

En el conjunto de España, en los últimos 12 meses el número de hogares con al menos un activo en los que todos están en paro se redujo en 95.000, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados aumentaron en 236.700. Así, los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo se situaron en 882.900, mientras que aquellos con pleno empleo alcanzaron los 11.781.700.

El 8% de los jóvenes de la provincia ni estudia ni trabaja

Los jóvenes son uno de los colectivos que más dificultades tiene para acceder al mundo laboral y esto hace que muchas veces se encuentren sin empleo al finalizar sus estudios, convirtiéndose en los conocidos como ninis, un término acuñado para referirse a aquellas personas de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan. La cifra de leridanos en esta situación creció durante el primer trimestre de este año en unas 600 personas en Lleida, al pasar de estar por debajo de los 5.000 al arranque del pasado año a alcanzar los 5.600 este año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Por su parte, el número de sisis, es decir, aquellos jóvenes que además de cursar estudios también trabajan, ya sea a jornada completa o parcial, ha disminuido en comparación con un año atrás, pasando de los 16.900 que el INE contabilizaba al cierre del primer trimestre de 2024 a los 16.300 que constaban hasta marzo de este año.