El Roig Arena que impulsa el presidente de Mercadona tendrá un gran patrocinador

CaixaBank ha firmado un acuerdo para convertirse en patrocinador oficial del Roig Arena durante los próximos cuatro años. Este innovador recinto multiusos, ubicado en Valencia y con capacidad para acoger hasta 20.000 personas, es un proyecto impulsado por el empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, y tiene prevista su inauguración en septiembre de 2024.

Según han explicado ambas entidades en un comunicado conjunto, esta colaboración "contribuirá a consolidar el proyecto y situarlo entre los recintos multiusos más innovadores y modernos de Europa". Como parte del acuerdo, la entidad financiera aportará equipamiento tecnológico de última generación para los sistemas de pago, además de disponer de palcos privados y la posibilidad de realizar eventos propios en las instalaciones.

La construcción de este ambicioso proyecto ha supuesto una inversión de más de 280 millones de euros, financiados íntegramente por Juan Roig. A través de este patrocinio, CaixaBank busca reforzar su compromiso con Valencia y la Comunitat Valenciana, implicándose en una iniciativa de gran impacto social, cultural y deportivo.

Un impulso para la economía y cultura valenciana

María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, ha destacado que la entidad "siempre apuesta por apoyar iniciativas que creen riqueza en los territorios en los que está presente, implicándose en proyectos que generen un impacto positivo para el conjunto de la sociedad". Además, ha expresado su convencimiento de que "el nuevo Roig Arena será, sin duda, un espacio que impulsará la actividad económica y dinamizará el entorno social, cultural y deportivo de Valencia y de toda la Comunitat Valenciana".

Por su parte, Víctor Sendra, director general del Roig Arena, ha subrayado la importancia de contar con el respaldo de "una de las principales entidades bancarias a escala europea y todo un referente en España", recordando además que se trata de una entidad "muy arraigada" en la Comunitat. "Estoy convencido de que esta alianza será de gran ayuda para conseguir que el recinto se sitúe entre las principales 'Arenas' a nivel europeo", ha añadido.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha querido poner en valor la transformación que supondrá este proyecto para la ciudad, asegurando que el Roig Arena "sin duda marcará un antes y un después en la ciudad" y constituirá "un motor de transformación para toda la Comunitat Valenciana".