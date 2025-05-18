Abren las solicitudes para el Bo Lloguer Jove en Catalunya con ayudas de hasta 250 euros mensuales

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Agència de l’Habitatge de Catalunya abre este lunes, 19 de mayo, la convocatoria para solicitar el Bo Lloguer Jove, una ayuda al alquiler dirigida a jóvenes de hasta 35 años. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de mayo, según ha informado este domingo la Conselleria de Territorio de la Generalitat.

La subvención, dotada con fondos estatales por un total de 37,7 millones de euros, contempla ayudas mensuales de hasta 250 euros durante un periodo de dos años. Entre los requisitos figuran residir en Catalunya, no superar unos ingresos anuales de 25.200 euros por unidad de convivencia y disponer de un contrato de alquiler o compromiso de formalizarlo en un plazo de dos meses.

Las solicitudes pueden presentarse a través del portal de trámites de la Generalitat (https://habitatge.gencat.cat/bojove), en oficinas locales de vivienda colaboradoras o en la misma Agència de l’Habitatge.

Paralelamente, la Generalitat prepara una convocatoria complementaria con fondos propios para jóvenes que no puedan acceder al Bo estatal. Esta ayuda tendrá importes variables —de 20 a 250 euros mensuales— en función de los ingresos y el esfuerzo económico del alquiler.