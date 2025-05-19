Consumo reclama bloquear más de 65.000 anuncios de pisos de Airbnb

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reclama el bloqueo de 65.935 anuncios de pisos que se anuncian en Airbnb al considerarlos "ilícitos" por incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos turísticos. En un comunicado, el ministerio detalla que ha trasladado en la plataforma tres resoluciones para que deje de ofrecer estas viviendas. Consumo informa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre el primer expediente e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios "de manera inmediata" y que afectan además de la Comunidad de Madrid, a Catalunya, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. Consumo asegura que la compañía no incluye el número de licencia de los pisos.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy también señala que los alojamientos que se ofrecen en Airbnb que incorporan la licencia "no corresponden con los expedidos por las autoridades". Al mismo tiempo, apunta que tampoco se concreta si los propietarios son profesionales o particulares. Consumo subraya que colaborará "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada" de estos pisos turísticos, así como, "favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que Airbnb recurrió la medida a la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado ahora sobre la primera resolución. A la vez, recuerda que la Dirección General de Consumo abrió un expediente en diciembre del 2024 en una plataforma de alquiler de vivienda turística "por un potencial incumplimiento" de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia y a febrero de este año abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras "para no indicar correctamente la naturaleza del arrendador". Consumo precisa que estas medidas "siguen su curso".

Mensaje de Bustinduy en el PP

Según ha destacado el ministro Bustinduy esta mañana, detrás de cada uno de los anuncios bloqueados había antes pisos donde vivían familias, estudiantes o trabajadores que hoy "son expulsados de sus barrios". "Ven cómo sus ciudades se convierten en parques temáticos por el beneficio desmesurado de unos pocos fondos de inversión y grandes empresas", ha lamentado.

Tal como ha agregado el responsable de Consumo, la medida supone también "un mensaje" dirigido a las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP que no han hecho "nada" en materia de vivienda.