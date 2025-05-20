Nueva tormenta de granizo en el llano de Lleida, y ya van ocho

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una nueva tormenta de granizo descargó este lunes en diferentes puntos de las comarcas del Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Urgell y la Noguera, la octava contabilizada por la ADV Terres de Ponent. El tamaño, pese a ser variable, fue mayoritariamente granizo y pedrisco pequeño, acompañados de precipitación abundante. A la espera de que hoy se pueda hacer una valoración más ajustada, la ADV no descarta daños de los cultivos, especialmente en función del estado fenológico de cada uno de ello y en determinadas fincas.

Ayudas

Por otra parte, Afrucat destacó ayer la necesidad de aumentar la cobertura de protección de los cultivos ante el cambio climático para poder mantener la producción y abastecer a los mercados. Manel Simon dijo que Catalunya es el territorio con mayor nivel de protección en seguros agrarios pero no es suficiente ante heladas y episodios de pedrisco cada vez más frecuentes. En el caso del granizo dijo que la superficie de melocotoneros que disponen de mallas antipiedra no llegan “ni al 5%”. “Si en los próximos diez años pudiéramos tener el 50%, sería un éxito”, añadió.