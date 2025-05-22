Alfonso Andrés, nuevo secretario general de UGT de pensionistas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Lleida celebró ayer su octavo congreso, acto que sirvió para renovar la comisión ejecutiva y el equipo de trabajo, así como para elegir a los representantes en el comité nacional del sindicato. La Ejecutiva está encabezada por Alfonso Andrés, como nuevo secretario general. Junto a él están José A. García (Organización), Manel Llamas, (Administración y Tesorería), Dolors Melero (Igualdad) y Alfons López (Formación).