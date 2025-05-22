CaixaGuissona cierra el 2024 con un beneficio récord de 15,7 millones de euros y más de 95.000 clientes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

CaixaGuissona ha cerrado el 2024 con un beneficio récord de 15,7 millones de euros, un 31,9% más con respecto al año anterior y el tercer ejercicio consecutivo en máximos históricos. Los activos administrados por la entidad se han situado en 1.948,9 millones de euros, un 29,2% más que en el 2023 y casi el doble que hace cinco años. La entidad ha incorporado a 12.444 nuevos clientes durante el ejercicio, hasta llegar a los 95.713 clientes. Además, el margen de intereses de la compañía ha alcanzado los 28 millones de euros, con un crecimiento del 19,8% con respecto al 2023. Por otra parte, en septiembre CaixaGuissona ampliará su presencia en Cataluña con la inauguración de una nueva oficina en Manresa, que se sumará a las cuatro que ya tiene en Guissona, Barcelona, Reus y Lleida.

La suma de los activos gestionados por la entidad con sede en la Segarra ha registrado el crecimiento más importante de toda la trayectoria de la organización, tanto en términos porcentuales como nominales. La cifra de negocio, que incluye los préstamos y ahorros de los clientes y socios gestionados, se ha situado en 2.297,2 millones de euros, con un incremento del 24,8% con respecto al 2023. El margen de intereses también ha marcado un nuevo máximo, superando por primera vez la barrera de los 25 millones de euros.

Según informa la sociedad cooperativa de crédito perteneciente a BonÀrea, su patrimonio neto se ha situado en 131 millones de euros, resultado de la acumulación sostenida de recursos propios a lo largo de los años. Al mismo tiempo, la ratio de solvencia CET1 se mantiene en el 18,4%, ampliamente por encima de los requisitos reguladores.

En paralelo, y a pesar del entorno de tipos de interés elevados que ha tensionado las cuotas hipotecarias de muchos clientes, CaixaGuissona afirma que ha reducido su ratio de morosidad hasta el 1,19%, por debajo del 3,32% del conjunto del sistema bancario español. Asimismo, se han formalizado 2.224 operaciones de crédito, que han puesto a disposición de los clientes más de 120 millones de euros.

Al cierre de 2024, el volumen de negocio fuera de balance gestionado por CaixaGuissona se situaba en 124,1 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior "a causa de la ralentización generalizada de la demanda de letras del Tesoro, que había marcado los máximos del periodo anterior", informa la organización.

Según CaixaGuissona, por término medio ha ganado a unos 1.000 clientes en el mes durante el 2024 y ha superado los 95.000. De estos, el 52% se concentran en la demarcación de Lleida, el 28% en la de Barcelona y un 15% en la de Tarragona. El 5% restante se reparten entre Girona, Huesca y Zaragoza. Además, en el 2024 la plantilla ha superado a los 70 trabajadores gracias a la incorporación de diez profesionales.