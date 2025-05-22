Lleida tiene los sueldos más bajos de Catalunya en el sector turístico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El salario medio en el sector turístico en la provincia de Lleida se situó en el año 2023 en los 17.773,6 euros, a la cola del conjunto de Catalunya, y se encontraba un 44,3% por debajo de el sueldo medio global registrado en la demarcación, que era de 25.645,4 euros. Así lo recoge un informe publicado ayer por el Observatori del Treball i Model Productiu, del departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat. El estudio también destaca que este es un sector con alta presencia femenina, ya que del total de asalariados que se contabilizaban en la provincia el 57,3% eran mujeres. Pese a esto, Lleida también era la provincia catalana que registraba una mayor diferencias entre el sueldo que recibían los hombres y las mujeres, como ocurre también en otros muchos sectores. Ella cobraron durante el año 2023 un sueldo medios brutos de 14.475,83 euros, más de 7.700 euros por debajo del que recibieron ellos, que se situaba en los 22.206,38 euros. Esto sitúa la brecha de género en el 34,8%, la más elevada de toda Catalunya. Esto, sin embargo, no es algo que se de solo en el sector turístico, sino que es un patrón que se repite en otras actividades profesionales, y es que las mujeres siguen siendo uno de los colectivos que más sufren la precariedad laboral, ya que son las más afectadas por la temporalidad, el pluriempleo y la parcialidad.

En Catalunya, el salario medio en el sector en 2023 fue de 23.619,9 euros, un 20% inferior a la media del sector servicios (29.685,2 euros) y de la economía catalana (30.515,3 euros), siendo el más elevado el registrado en Barcelona, superando los 24.800 euros.

El secretario general de la Federació de Hostaleria de Lleida, Ramón Solsona, aseguró que a la hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta que “no son comparables los salarios que se pueden alcanzar en Barcelona o en Tarragona con los de Lleida. En la costa, sobre todo en Barcelona, hay muchísimo turismo internacional todo el año, aquí representa apenas el 18%”. Asimismo, afirmó que el “convenio de la hostelería está por encima de otros como el del comercio o la limpieza”. Además aseveró que “hombres y mujeres cobran lo mismo si ocupan el mismo cargo”.