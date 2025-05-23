CaixaGuissona registra otro récord de beneficios con 15,7 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

CaixaGuissona ha cerrado el ejercicio 2024 con un beneficio neto récord de 15,7 millones de euros. Representa un incremento del 31,9% con respecto al año anterior (11,9 millones) y consolida tres ejercicios consecutivos de máximos históricos. La suma total de los activos gestionados ha registrado el crecimiento más importante de toda la trayectoria, tanto en términos porcentuales como nominales. La cifra de negocio, que incluye los préstamos y ahorros de los clientes y socios gestionados, se ha situado en 2.297,2 millones, con un incremento del 24,80%. El margen de intereses también ha marcado un nuevo máximo, llegando a los 28 millones (+19,8%).

Martí Bravo, director general de entidad, ha explicado que los resultados son “la consecuencia directa de ganarnos cada día la confianza de más personas que encuentran en CaixaGuissona una manera diferente en entender la banca. Somos una entidad próxima, eficiente y enfocada a dar respuesta a las verdaderas prioridades del cliente”.

El patrimonio neto de CaixaGuissona se ha situado en 131 millones. En paralelo, y a pesar del entorno de tipos de interés elevados que ha tensionado las cuotas hipotecarias de muchos clientes, CaixaGuissona ha reducido su ratio de morosidad hasta el 1,19%, muy por debajo del 3,32% del conjunto del sistema bancario español. Asimismo, se han formalizado un total de 2.224 operaciones de crédito, que han puesto a disposición de los clientes más de 120 millones.

A cierre de 2024, el volumen de negocio fuera de balance gestionado por CaixaGuissona se situaba en 124,1 millones, una cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior a causa de la ralentización generalizada de la demanda de letras del Tesoro, que había marcado los máximos del periodo anterior.

Durante el ejercicio, CaixaGuissona ha incorporado a 12.444 nuevos usuarios, que supone un incremento del 13,70% con respecto al año anterior y una media de unos mil al mes. Con estas incorporaciones, la cifra total de clientes se sitúa en 95.000. Un 52% se concentran en la demarcación de Lleida, un 28% en Barcelona y un 15% en Tarragona. El 5% restante se reparte entre Girona, Huesca y Zaragoza.

En 2024, se han incorporado 10 profesionales para dar respuesta a la demanda creciente, con una plantilla que ya supera a las 70 personas. Tiene cuatro oficinas (Guissona, Barcelona, Reus y Lleida) y prevé abrir en septiembre otra en Manresa.