El negocio leridano con los EE.UU. desciende un 33% hasta marzo

Durante el primer trimestre del año, los Estados Unidos cayeron tres posiciones en la lista de países en los cuales las empresas leridanas exportan y se situó en octava posición, con 23,15 millones de euros, cifra que supone un descenso del 32,76 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, según los últimos datos de balanza comercial difundidos esta semana por el Ministerio de Comercio y publicados por SEGRE. A principios de mes, la Cámara de Comercio de Barcelona calculó que el impacto de los aranceles de los Estados Unidos en las exportaciones sería de unos 1.055 millones de euros a Cataluña, unas tres décimas del Producto Interior Bruto (PIB). El impacto directo se prevé a más “moderado y delimitado” con unos 281 millones de euros (las exportaciones de Cataluña a los EE.UU. sólo representaron un 4,3% del total en el 2024), mientras que el impacto indirecto será más relevante y subiría hasta los 774 millones de euros.