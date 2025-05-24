Trump amenaza a la UE con aranceles del 50% a partir del 1 de junio y hunde las bolsas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, lamentó ayer que las negociaciones comerciales con los países de la Unión Europea (UE) “no están dando frutos”, por lo que recomendó aumentar a 50% los aranceles sobre el bloque comunitario. “La UE, creada con el objetivo principal de aprovecharse de EEUU en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. (...) ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% para la UE a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en EEUU y sus empresas se trasladan aquí” escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Indicó que las “poderosas barreras comerciales” de la UE, junto “al IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias y las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras”, han generado un déficit comercial con EEUU “totalmente inaceptable”. Sus palabras hundieron las bolsas, con el retroceso del 1,18% del Ibex 35 español. Desde su regreso al poder, Trump ha adoptado varias medidas arancelarias. Entre las que están en vigor se incluyen tasas del 25% sobre el acero, el aluminio y sus derivados, del 25% sobre los automóviles y determinadas piezas de coches importados, junto a un arancel de base del 10% aplicable a todos sus socios comerciales. En el caso de la UE, esa tasa del 10% podría llegar al 20% una vez que expire la actual pausa estadounidense, el 9 de julio.

La Comisión Europea adoptó contramedidas ante los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y sus derivados, pero luego las suspendió hasta el 14 de julio para poder negociar. Ahora, Bruselas estudia nuevas contramedidas por valor de unos 100.000 millones de euros, que afectarían a productos agrícolas e industriales estadounidenses si fracasan las conversaciones.

Asimismo, Trump amenazó a Apple con gravar sus productos con un arancel del 25% si la empresa no relocaliza operaciones y comienza a fabricarlos en EEUU. También a la surcoreana Samsung y a otros fabricantes.

En otro orden de cosas, un tribunal federal de Massachusetts revocó la prohibición de la Casa Blanca contra la matriculación de alumnos extranjeros en la Universidad de Harvard tras admitir la moción presentada por la propia institución educativa.