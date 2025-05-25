BonÀrea cooperativa supera los cinco millones de beneficio neto a lo largo de 2024

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

BonÀrea Cooperativa cerró el año pasado con un volumen de ventas de 324 millones de euros, una cifra que supone un descenso del 8,90% con respecto al ejercicio de 2023. Paralelamente, el beneficio después de impuestos se elevó un 10,24% y alcanzó los 5,11 millones, según los datos de la entidad asociativa. El cash flow neto de 7.960.740 euros (+10,24%).

La plantilla al cierre del ejercicio era de 213 personas, lo que supone la ampliación en dos trabajadores. El número de socios de la cooperativa se situó en 11.640, tras la baja de 41. Del total, 10.142 socios son personas físicas, 106 sociedades cooperativas y 1.392 correspondientes a otras formas jurídicas.

Las inversiones de la cooperativa de Guissona alcanzaron los 8,25 millones de euros. Destaca de forma especial la cifra destinada a la reposición de las cerdas, con cerca de 5,3 millones. Por otra parte, la cooperativa explica que “continuamos con las mejoras productivas y medioambientales en la incubadora de Verdú y en las granjas propias de producción de porcino, a las que hemos añadido una nueva granja de producción de lechones en la Segarra, en Hostafrancs”.

El director general de bonÀrea Cooperativa, Jaume Alsina Cornellana, explicó que “los buenos resultados que hemos alcanzado este año en bonÀrea Cooperativa reflejan el éxito de un modelo único y plenamente consolidado, basado en la integración, la eficiencia y la proximidad. Este logro no sería posible sin la implicación directa de todos los socios y granjeros que forman parte del sistema integrado, así como del conjunto de profesionales que trabajan cada día con compromiso y visión de futuro”. “En bonÀrea apostamos firmemente por generar valor en origen, impulsando un modelo que garantiza la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad en toda la cadena. Nuestra fuerza reside en el trabajo cooperativo, en la confianza mutua y en la suma de esfuerzos entre productores, técnicos y equipos especializados. Hoy más que nunca, queremos agradecer la labor fundamental de nuestros socios, ganaderos y agricultores, verdaderos pilares del proyecto bonÀrea, y reafirmar nuestro compromiso con un crecimiento equilibrado, eficiente y responsable que beneficie a todos los territorios donde operamos. Hace 65 años que tejemos vínculos únicos con nuestros empleados, agricultores y ganaderos, también con la comunidad local y nuestro entorno rural”, añadió. “A lo largo del tiempo, hemos apostado por la innovación constante y por generar valor para todos los eslabones de nuestra cadena. Siempre, con una alta implicación en nuestro entorno rural, que al final es el verdadero pilar para la producción de alimentos de calidad y proximidad”.