El Ministerio de Economía eleva la opa al Sabadell al Consejo de Ministros por "razones de interés general"

El gobierno español dispone de 30 días naturales para decidir si impone más condiciones a la operación

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu; y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en las jornadas del Cercle d'Economia. 

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu; y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en las jornadas del Cercle d'Economia. Jordi Borràs

El Ministerio de Economía ha decidido elevar la opa del BBVA al Banco Sabadell al Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado este martes en una nota de prensa, donde ha justificado "razones de interés general diferentes de la defensa de la competencia". En concreto, señala cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social. Ahora el gobierno español dispone de 30 días naturales para evaluar la operación y decidir si impone más condiciones. Para tomar la decisión, el ministerio que encabeza Carlos Cuerpo ha tenido en cuenta la información recopilada durante la consulta pública.

