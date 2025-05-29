Las 185 cooperativas agrarias de la FCAC encadenan cuatro años al alza con una facturación de 2.320 millones en 2023

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Las 185 empresas cooperativas que forman parte de la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya (FCAC) han aumentado la facturación por cuarto año consecutivo hasta llegar a los 2.320,5 millones de euros en 2023, el último ejercicio analizado. Supone un incremento de 42 millones de euros, un 1,8% más con respecto al anterior ejercicio y un 21,7% más si se compara con la media de los cuatro años previos. Son cifras que la FCAC ha dado a conocer este jueves a la 42.ª asamblea general que ha celebrado en Arbeca (Garrigues) y que ha reunido a unas 300 personas entre representantes de cooperativas agrarios, responsables institucionales y del entorno económico y social. Las cooperativas representan el 37% de toda la producción agraria del país.

El presidente de la FCAC, Ramon Sarroca, ha destacado el crecimiento de las cooperativas en medio de "muchas situaciones complejas", como la guerra en Ucrania, varios episodios de heladas y granizadas y anuncios de aranceles.

Con respecto a los diferentes factores que han propiciado este crecimiento, ha destacado el buen momento que ha vivido el momento ganadero, la profesionalización creciente de los productos elaborados y el incremento del precio del aceite de oliva, entre otros.

De los 2.320,5 millones de euros facturados en 2023, la mitad corresponden en cooperativas de la demarcación de Lleida con un total de 1.195 millones de euros. Esta cifra, sin embargo, supone un ligero descenso de unos 22,5 millones (-1,9%). Por el contrario, la demarcación donde más ha aumentado la facturación es Barcelona con un incremento del 8,5% y ya se sitúa en 468,1 millones. En el campo de Tarragona las cooperativas han facturado 337,5 millones (+4,7%); en Terres de l'Ebre 170,3 millones (-0,9%), y en las comarcas gerundenses 149,6 millones (+10,6%).