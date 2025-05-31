Unas 70 viviendas en un año 'hechas' por mujeres en Les Borges Blanques

Unas setenta viviendas han salido en el último año de las instalaciones del grupo PMP en Les Borges Blanques. La firma produce allí desde casas unifamiliares hasta bloques de pisos prefabricados, formados por paneles que se transportan en contenedores hasta el lugar donde serán ensamblados. Los fabrica una plantilla de 150 personas, de las cuales un 40% son mujeres. Es un porcentaje muy superior a la media del sector de construcción, de solo el 11%. También son mujeres la mayoría de cargos directivos, entre ellos la fundadora y consejera delegada, Montse Pujol.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, visitó ayer las instalaciones de PMP en la capital de Les Garrigues y citó esta empresa como un “caso de éxito” en la incorporación de mujeres en su sector históricamente masculinizado. A su llegada, Pujol le explicó que resulta dificil encontrar empleadas con perfiles profesionales relacionados con el sector de la construcción.

“Siempre nos han dicho que las mujeres no podemos levantar ladrillos, pero al parecer sí podemos levantar a un abuelo”, dijo. Valoró que persiste aún cierta presión social que disuade a las mujeres de trabajar en la construcción, aunque en realidad “lo hacen perfectamente”.

“Hay arquitectas técnicas dispuestas a trabajar en oficinas, pero pocas que quieran hacerlo a pie de obra”, afirmó Pujol, y añadió que “las ingenieras son casi inexistentes” en la construcción. Lo mismo sucede, apuntó, en perfiles profesionales donde también escasean los hombres, como pintores o pladuristas, entre otros. Uno de los factores que favorece la incorporación de empleadas a la plantilla de PMP es un proceso de fabricación diseñado para evitar que el personal tenga que levantar grandes pesos.

“Un caso de éxito”, afirma Eva Menor

“Queremos favorecer las vocaciones de mujeres en el sector de la construcción”, explicó ayer en Les Borges Blanques la consellera de Igualdad y Femninismos, Eva Menor. Señaló a PMP como “un caso de éxito” en la incorporación de mujeres y apuntó que “incorporando liderazgo femenino es como comienza el cambio”.