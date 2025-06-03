El paro registrado en Lleida baja un 3,56% en mayo y se crean más de 5.500 nuevos puestos de trabajo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El paro ha bajado un 3,56% en mayo en la demarcación de Lleida y el número de parados es de 15.422 personas, 570 menos que en abril. En comparación con mayo de 2024, el descenso ha sido de un 4,12% en la provincia, con 663 desempleados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo. Con respecto a la creación de puestos de trabajo durante el mes de mayo en Lleida, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 5.559 personas, un 2,68% más y llegando hasta los 213.169. Este porcentaje es el más elevado de toda Catalunya y el tercero de todo el Estado, sólo por detrás de las Illes Balears y Huesca. En comparación con el mismo mes de hace un año, el incremento es de 3.811 personas, un 1,82% más.

De los 15.422 parados en la demarcación de Lleida, 6.290 son hombres y 9.132 son mujeres. De todos los desempleados, la mayoría se concentran en el sector servicios (10.232), la industria (1.402), la agricultura (1.138) y la construcción (1.093). Durante el mes de mayo todos los sectores han reducido parados. Así, han salido de las listas 406 personas del sector servicios, 77 de la agricultura, 53 de la industria y 40 de la construcción. Mientras, los que no tenían trabajo anterior han registrado a 6 personas más, hasta las 1.557. Con respecto a los contratos, en mayo se han firmado 14.598 en las comarcas de Lleida. Son 5.092 más que en abril (53,57%), pero 1.213 menos que hace un año (-7,67%). Por tipologías, se han formalizado 8.169 contratos indefinidos y 6.429 contratos temporales.