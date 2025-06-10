Coell y Cepyme alertan que las 37,5 horas hacen peligrar muchas pequeñas empresas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la patronal leridana Coell, Josep Maria Gardeñes, y la presidenta de la organización de pequeñas y medianas empresas españolas Cepyme, Ángela de Miguel, alertaron ayer que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales pone en peligro a muchas compañías, en especial las más pequeñas. De Miguel visitó ayer Lleida con motivo de la celebración de la asamblea de la Coell y alertó que “las empresas lo están pasando muy mal en una situación tan complicada como la actual”. En esta línea se refirió a la excesiva carga burocrática porque “el tiempo que se dedica a hacer papeles no se dedica a la actividad empresarial”. Puso énfasis además en el incremento de los costes laborales, que situó de media en el 20% en los últimos cuatro años. Sin embargo, en el caso de las microempresas, aquellas con menos de diez trabajadores, este repunte puede situarse en el 23 e incluso 24%, dijo. También destacó el esfuerzo fiscal, que situó en el 37% en España, tasa que, afirmó, es un 50% superior al promedio de la UE. También destacó el absentismo laboral, que calificó como el problema organizativo más grave para las empresas, en especial para las más pequeñas. Dijo que es imposible de suplir cuando falta un trabajador de una firma con dos o tres personas en plantilla.

Pero tanto Gardeñes como De Miguel destacaron de forma especial la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas. La presidenta de Cepyme afirmó que su implantación sería desastrosa para las pymes catalanas. Diferenció entre grandes compañías, con mayores márgenes de maniobra, que aquellas que cuentan con plantillas reducidas. Así, alertó por ejemplo que el pequeño comercio se verá abocado a reducir el horario de atención al público. En la misma línea se refirió Gardeñes, que apuntó que las empresas pueden ver comprometida su oferta. El líder de la Coell afirmó que todos los sectores se verán afectados, y puso de ejemplo el agrario. Recordó que la fruta de verano hay que recogerla en su momento, sin recortes de jornadas, porque en cuestión de días están en juego los ingresos de una explotación agraria para todo el año. Solo la reducción de la jornada puede suponer un incremento de costes, dijo, del 8 al 10% en las empresas. De Miguel insistió en que tendrán que repercutir los incrementos de costes en el precio final de sus productos o se verán abocados al cierre. Una situación que presionará al alza la inflación y las economías familiares. Por ello, recordó que una normativa para vivir mejor, a lo mejor no tiene el efecto deseado”.

En su análisis de la situación actual, De Miguel y Gardeñes no se olvidaron de los problemas a los que se enfrentan las empresas por falta de mano de obra disponible. Aseguraron que se da en todos los sectores, desde los tradicionales como el campo, la hostelería o los conductores profesionales hasta personal expertos en tecnologías. Teniendo en cuenta el volumen de desempleo, en especial el juvenil, la presidenta de Cepyme pidió mecanismos para casar oferta y demanda. Además, recordó el elevado volumen de trabajadores con edades cercanas a la jubilación y la necesidad de su relevo.