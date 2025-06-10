El precio de los coches nuevos sube un 38% desde 2019: estos son los modelos que más se disparan

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El precio medio de adquisición de automóviles nuevos en concesionarios oficiales españoles ha experimentado un incremento del 38,1% durante el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019, año previo a la pandemia. Según revela el 'Barómetro VN', elaborado conjuntamente por Coches.com y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), el coste medio se sitúa actualmente en 40.582 euros, lo que supone un aumento de 11.190 euros respecto a los valores prepandemia.

Este significativo incremento prácticamente duplica la subida del 21% registrada en la inflación durante los últimos seis años. Además, el estudio confirma que solo en el último ejercicio los precios han aumentado un 9,2%, pasando de 37.141 euros a la cifra actual. Esta escalada de precios ha tenido un impacto directo en las ventas, pues mientras en el primer cuatrimestre de 2019 se comercializaron 436.328 unidades, hasta abril de 2025 apenas se han matriculado 377.889 vehículos, lo que representa una caída del 13,4%.

Carlos Blanco, consejero delegado de Coches.com, señala que "a pesar de un buen primer cuatrimestre en 2025, las matriculaciones se encuentran todavía por debajo de las cifras prepandemia. El cliente debe saber que hay factores externos al sector claves en el encarecimiento de los vehículos; la regulación en Europa con normativas medioambientales o implantación de sistemas de ayudas a la conducción (ADAS)". El directivo también advierte que "la adopción de normativas más estrictas como la EURO 7, los aranceles o la necesidad de cumplir con los objetivos establecidos por CAFE podría influir en el precio de los vehículos", aunque matiza que la aceleración de la electrificación y la entrada de competidores chinos podrían corregir esta tendencia alcista.

Reducción drástica de modelos asequibles en el mercado español

La oferta de vehículos con precios accesibles se ha reducido considerablemente en los últimos años. Si en 2019 existían 104 modelos (el 38% del total) que podían adquirirse por menos de 17.731 euros, actualmente solo hay 60 modelos (el 21% del parque automovilístico) con precios iguales o inferiores a 23.774 euros. Esta cifra representa un encarecimiento medio de 6.043 euros en el segmento de vehículos asequibles.

El panorama resulta aún más complicado para los consumidores interesados en la movilidad sostenible. De los 285 modelos disponibles actualmente en el mercado español, solo 31 son electrificados con precios iguales o inferiores a 23.774 euros, de los cuales 26 corresponden a semihíbridos de gasolina y apenas cinco son totalmente eléctricos. Ante esta situación, Carlos Blanco considera que "todavía son necesarias ayudas para vencer la brecha del precio respecto a modelos de combustión, además de superar el miedo a apostar por una nueva tecnología".

Los modelos más populares disparan su precio medio

El encarecimiento ha afectado especialmente a los vehículos más demandados por los consumidores españoles. En 2019, el precio medio de los diez modelos más vendidos rondaba los 20.000 euros, con solo tres referencias por encima de esta cantidad. Seis años después, el coste medio entre los más comercializados ha escalado hasta los 29.645 euros, más de 10.000 euros de diferencia.

El ranking de ventas también ha sufrido modificaciones. Si en 2019 el Seat León lideraba el mercado con un precio medio de 21.627 euros, seguido del Nissan Qashqai (25.345 euros) y el Dacia Sandero (9.640 euros), en la actualidad es precisamente el Sandero quien encabeza las ventas, aunque su precio ha aumentado hasta los 15.317 euros. Le siguen el MG ZS (22.558 euros), el Seat Ibiza (21.350 euros), el Renault Captur (25.807 euros) y el Nissan Qashqai, cuyo coste se ha disparado hasta los 38.275 euros.

¿Qué marcas han aumentado más sus precios?

El análisis por fabricantes revela que todas las marcas han incrementado los precios medios de sus gamas desde 2019, aunque con diferencias significativas. Solo algunas compañías han contenido las subidas por debajo de la media del mercado: Citroën (+20,78%), Cupra (21,55%), Jeep (16,57%), Mitsubishi (+19,07%), Renault (+7,93%) y Seat (+18,26%). Según el barómetro, estas marcas tienen en común "pocos enchufables en sus gamas o en la parte baja de sus catálogos".

En el extremo opuesto, destacan los fabricantes que han modificado su posicionamiento o han apostado fuertemente por la electrificación. Smart encabeza la lista con un incremento del 156,96% desde abril de 2019, seguida de Dacia (+83,57%), Mercedes (+61,26%) y BMW (+58%).

Factores que influyen en el encarecimiento de los automóviles

El aumento de los precios en el sector automovilístico responde a múltiples factores interrelacionados. Las exigentes normativas medioambientales europeas han obligado a los fabricantes a realizar costosas inversiones en tecnologías más limpias. La implementación obligatoria de sistemas de seguridad avanzados (ADAS) también ha contribuido al encarecimiento de los vehículos nuevos.

A estos factores regulatorios se suman las disrupciones en la cadena de suministro experimentadas tras la pandemia, que provocaron escasez de componentes esenciales como los semiconductores. Esta situación generó cuellos de botella en la producción y, consecuentemente, una reducción de la oferta frente a una demanda que se ha ido recuperando progresivamente.

La transición hacia la movilidad eléctrica representa otro factor determinante. El desarrollo de baterías y sistemas de propulsión alternativos requiere grandes inversiones que los fabricantes trasladan parcialmente al precio final. Sin embargo, la entrada de nuevos competidores, especialmente de origen chino, podría presionar a la baja los precios en los próximos años, especialmente en el segmento de los vehículos electrificados.

¿Cómo afecta la subida de precios a las ventas de vehículos?

El incremento sostenido de los precios ha provocado un efecto directo en la capacidad adquisitiva de los consumidores españoles. Con un aumento del 38,1% frente a una inflación del 21% en seis años, la brecha entre el poder adquisitivo medio y el coste de un vehículo nuevo se ha ensanchado considerablemente.

Esta situación explica en gran medida la caída del 13,4% en las matriculaciones respecto a 2019. Muchos compradores potenciales han optado por retrasar su decisión de compra, alargar la vida útil de sus vehículos actuales o decantarse por el mercado de ocasión, que también ha experimentado incrementos de precios, aunque menos pronunciados que en el segmento de nuevos.