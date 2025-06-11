Las bajas laborales hacen perder el 5,3% de horas de trabajo en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El lunes, las patronales leridana Coell y la estatal de pequeñas y medianas empresas Cepyme se quejaban de los problemas derivados del absentismo laboral, sea por incapacidades laborales u otras razones, para las empresas. Ayer, un estudio de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ponía cifras al problema. El indicador de absentismo en Lleida (las horas no trabajadas sobre el total planificado por incapacidad) se situó en el 5,3% en el año 2023 entre los trabajadores afiliados al régimen general. Supone tres décimas menos que la media estatal. Sin embargo, tanto las comarcas leridanas como el conjunto de España partían de la misma tasa en 2018, cuando fue de un 4,1%. Es decir que en estos años el absentismo se ha disparado más de un 36% en España y en Lleida por encima del 29%. Entre los autónomos, el indicador es más bajo, de un 4,3% en España, una décima más que en Lleida. En el caso del Estado, ha sumado un punto desde 2018, mientras en las comarcas leridanas ha repuntado desde el 3,4% registrado al comienzo del período analizado.

El informe hace tres grupos de indicadores de absentismo en función de los sectores. Lleida se sitúa en la banda más baja en el caso del transporte y el almacenamiento. Por el contrario, se encuentra en el grupo de provincias del Estado con los peores registros en educación, actividades artísticas y recreativas, y actividades de los hogares. En el resto de sectores, Lleida se sitúa en el rango medio.

El informe calcula que el coste asociado a los días de baja por incapacidad temporal alcanza los 81.574 millones de euros anuales en términos de Producto Interior Bruto (PIB), un 5,4% del total estatal y 25.900 millones de euros más de coste total al año que en 2018, lo que supone un incremento del 47%. Tomando estos datos como base, teniendo en cuenta el peso de la afiliación en Lleida y que la incidencia de las bajas es inferior al promedio del Estado, en el caso de las comarcas leridanas este coste podría superar los 700 millones.

De acuerdo con este informe, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de absentismo por IT y con el ritmo de crecimiento más acelerado. Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por incapacidad temporal en el Régimen General ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, con un aumento del 52 por ciento.