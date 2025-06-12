El alquiler es un 60% más caro que la hipoteca en España

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El coste medio del alquiler en España es un 59,69% superior al pago medio de la hipoteca, reflejando una brecha mensual de hasta 430,97 euros, según el último Barómetro de Esfuerzo Financiero de iAhorro. En marzo, la cuota media del alquiler alcanzó los 1.153,03 euros mensuales, frente a los 722,06 euros que se abonan de media por una hipoteca. Además, para afrontar el pago del alquiler, los españoles destinan un 37,40% de su salario, mientras que este porcentaje se reduce al 23,42% cuando se trata de la hipoteca.

Respecto a hace un año, el precio del alquiler ha subido un 3,53%, al tiempo que la cuota media de la hipoteca ha descendido un 27,34%. Esta diferencia se explica por varios factores que afectan tanto al mercado del alquiler como al de la compra, como la oferta limitada de viviendas. Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, advierte de que "si esto no se soluciona, aunque los tipos de interés se desplomen, volveremos a ver subidas tanto en los alquileres como en las hipotecas".

Por otra parte, Colombelli señala que el coste de adquirir una vivienda no se reduce solo a la cuota hipotecaria. "Hay que pagar de antemano una entrada y gastos que pueden alcanzar hasta el 30% del precio de compra", por lo que quienes disponen de esos ahorros suelen inclinarse por la hipoteca frente al alquiler, especialmente tras la reciente reducción de los tipos de interés.

Características y evolución del esfuerzo financiero de los españoles

El aumento de los precios de la vivienda hace que un número creciente de personas no pueda afrontar el desembolso inicial necesario para la compra, lo que incrementa la demanda de alquiler y, por ende, los precios del arrendamiento. El esfuerzo financiero para pagar el alquiler actualmente es más elevado que para afrontar una hipoteca, aunque ambos indicadores han mejorado en comparación con hace un año. Así, en 2023 era necesario destinar un 38,38% del sueldo al alquiler y un 34,25% a la hipoteca.

Variaciones autonómicas en las cuotas hipotecarias

La bajada de los tipos de interés ha contribuido a que las cuotas hipotecarias disminuyan en todas las comunidades autónomas, aunque con diferencias notables. Galicia y País Vasco lideran estas caídas, con un descenso del 26,35% y 24,73% respectivamente. En concreto, en Galicia la cuota media pasó de 624,12 euros a 460,30 euros, mientras que en País Vasco bajó de 985,19 euros a 741,51 euros.

Además, la demanda para quedarse en viviendas más económicas, con menos prestaciones y edificaciones más antiguas, contribuye a que los ingresos mensuales comprometidos para la hipoteca sean menores. Por otro lado, Extremadura ostenta la cuota media hipotecaria más baja (423,11 euros), seguida de Galicia, Murcia (483,95 euros) y Castilla-La Mancha (498,14 euros), todas por debajo de los 500 euros de media.

Adaptaciones y fluctuaciones en el mercado del alquiler

En cuanto a los alquileres, Aragón (-2,58%), Extremadura (-1,16%), Galicia (-0,74%) y Cataluña (-3,40%) han experimentado reducciones en las cuotas medias mensuales. Sobre Cataluña, Colombelli comenta que "se produce de forma paralela una caída importante de la oferta de vivienda en alquiler" debido al endurecimiento de la regulación en este sector, aunque se cuestiona si los efectos de la limitación de precios serán permanentes.

En sentido contrario, Castilla-La Mancha (+8,41%), Cantabria (+5,94%) y las Islas Baleares (+5,65%) registraron los mayores incrementos interanuales en el precio medio del alquiler. Las dos últimas regiones podrían estar condicionadas por la proximidad a la temporada alta de verano y el auge de los alquileres vacacionales. En Castilla-La Mancha, este aumento responde a la migración de personas que no pueden afrontar un alquiler en grandes ciudades como Madrid y se desplazan a zonas más asequibles pero con buenas conexiones.

Entendiendo el esfuerzo financiero en vivienda: alquiler versus hipoteca

El "esfuerzo financiero" es un indicador que mide la proporción del salario que una persona debe destinar para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o propiedad. En España, esta métrica proporciona una visión clara sobre la accesibilidad y sostenibilidad del acceso a la vivienda en distintos mercados y regiones.

El mercado del alquiler se ha visto tensionado por la creciente demanda y una oferta insuficiente, lo que impulsa al alza los precios y aumenta la carga financiera para los inquilinos. Por el contrario, la compra de vivienda, aunque supone un desembolso inicial considerable, ofrece actualmente cuotas mensuales inferiores debido a la bajada de los tipos de interés, aunque esta ventaja puede no estar al alcance de todos debido a la necesidad de contar con ahorros previos.