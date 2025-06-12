El precio de la fruta de hueso en Mercabarna dobla los registros de la campaña pasada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ley de la oferta y la demanda está funcionando este año en el mercado de la fruta de hueso. La caída de producción de fruta de hueso en Lleida, que se repite en el conjunto del Estado y los competidores europeos y Turquía, se está traduciendo en precios de melocotones y nectarinas en Mercabarna que al menos doblan los registros del año pasado por estas fechas. Con datos publicados por el mercado barcelonés este martes, el precio dominante para un melocotón amarillo o para un melocotón rojo de pulpa blanca es de 3,25 euros por kilo, cuando el día 10 de junio de 2024 apenas alcanzaba una valoración media de 1,40 euros. El melocotón rojo de pulpa amarilla ha pasado de apenas 1,20 euros la pasada campaña a los 3,50 en estos momentos. En el caso de las nectarinas, hoy están valoradas a 2,50 euros frente a los 1,20 del año pasado como precio medio.

Estas son comparaciones entre valoraciones dominantes y valoraciones promedio, pero existe un amplio abanico de precios. Las máximas calidades y calibres llegan a alcanzar los 5 euros por kilo si hablamos de melocotón amarillo o los 4,5 euros en albaricoques más grandes.

Pero el productor y fundador de Miarnau Agritecno, Francesc Xavier Miarnau, explica que en una campaña como la actual con oferta muy reducida, incluso la fruta de calibre pequeño o con alguna imperfección tras las tormentas de pedrisco de la primavera está encontrando mercado. “Esta fruta se paga al precio de la de buena calidad el año pasado”, explica. De hecho, los precios mínimos de la fruta de hueso en Mercabarna pasan por los 1,20 y 1,25 euros el kilo de nectarina, pasando por los dos euros del melocotón rojo o los 2,5 del melocotón amarillo, según la información pública del mercado.

Menos cosecha pero de calidad pese al problema del pedrisco

Los productores de fruta coinciden en que la calidad, tanto en calibres como en propiedades gustativas, es uno de los rasgos de la campaña en Lleida. De momento, los primeros trabajos de recolección han comenzado con unos días de retraso, pero el incremento de las temperaturas apuntan a que se irá normalizando el calendario.

Según las estimaciones oficiales de la patronal Afrucat y la conselleria de Agricultura, la cosecha en la provincia alcanzará las 160.050 toneladas de nectarina, un 2% menos respecto al año pasado, pero un 11% más en comparación con la media de los últimos cinco años. Le sigue el melocotón plano o paraguayo, con 98.640 toneladas, un 4% menos, pero un 1% más que en la media. El melocotón rojo, con 72.520, experimenta un aumento de la producción del 2% respecto al año pasado y de un 5 por ciento con la media de los últimos cinco años.