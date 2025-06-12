Los afiliados a la Seguridad Social crecen en Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Catalunya registró 3.702.615 afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo, un 1,3 por ciento más que en abril y un 2,3% interanual más. En concreto, el mes se cerró con 82.535 personas afiliadas más que en mayo de 2024, según datos de Idescat.

El número ha aumentado en todas las comarcas excepto en Terra Alta (–0,7%) y Pallars Sobirà (–0,4%), siendo los crecimientos más elevados de afiliados los de Baix Penedès (4,1%), Garrigues (3,7%) y Selva (3,5%).

Por lo que se refiere a los afiliados de nacionalidad extranjera, crecen un 4,8% interanual, por encima de los de nacionalidad española (+1,7%).

El sector servicios (el 79,4% de las afiliaciones) solo crece en 80.060 afiliaciones respecto a un año atrás, con el mayor incremento (2,7%) de todos los sectores. Además, el único sector que disminuye las afiliaciones es la agricultura (–1,6%) en el conjunto de Catalunya (950 menos que un año atrás).

En relación al mes de abril, el número de afiliados ha aumentado en el conjunto de Catalunya en 46.055 (1,3%) y lo ha hecho en 41 comarcas, encabezadas por la Ribera d’Ebre (4,0%), el Segrià (3,9%) y el Baix Empordà (2,6%). Por el contrario, los afiliados han disminuido en Aran (–1,5%) y en la Alta Ribagorça (–0,3%).

En cuanto al grado de temporalidad, la proporción de afiliaciones a la Seguridad Social por cuenta ajena con carácter temporal se sitúa en el 10,1%, 1,1 puntos porcentuales menos que un año antes.

Por otra parte, los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,35% en mayo, la misma cifra que en abril y por encima del IPC adelantado del quinto mes del año, cuya tasa interanual se situó en el 1,9% a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme mañana viernes el dato definitivo. Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el ministerio de Trabajo y Economía Social, con el aumento salarial medio del 3,35% registrado en mayo se encadenan ya diez meses consecutivos de incrementos superiores al 3%.