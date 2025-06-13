La inflación en la provincia de Lleida se mantiene en mayo en el 2%

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Índice de Precios al Consumo (IPC) anual se ha mantenido en el 2% en mayo en la provincia de Lleida, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se modera, así, el descenso de los precios iniciado en el mes de marzo.

El estancamiento se debe al descenso de los precios del transporte (-2,8%) con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que otros productos se han encarecido, como es el caso de la ropa y el calzado (4,5%), el grupo que incluye agua, electricidad y gas (3,4%) y también llenar el cesto de la compra, que resulta un 2,6% más caro de lo que hace un año.

En el conjunto de Catalunya, la inflación se ha situado en el 1,8%, el nivel más bajo desde septiembre pasado.