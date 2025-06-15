Los convenios firmados este año en Lleida se sitúan un punto por encima de la inflación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los convenios suscritos este año por sindicatos y patronales y empresas han reflejado un incremento salarial medio del 3,04% en la provincia de Lleida, según los datos del ministerio de Trabajo. Representa que los sueldos que rigen estos acuerdos han ganado poco más de un punto a la inflación. Como publicó SEGRE ayer, los precios han repuntado en la demarcación un 2% en los últimos doce meses. En concreto, los once convenios suscritos en la provincia, afectan a 13.656 trabajadores, según reflejan las estadísticas de la conselleria de Trabajo.

Pese a esta evolución positiva para los trabajadores, el incremento salarial de Lleida es inferior al promedio catalán (3,20%) y estatal (3,35%). De hecho, en el caso de Catalunya solo Barcelona (3,58%) consigue mejoras de ingresos para los trabajadores por encima de la media del Estado, mientras que Tarragona (3,02%) y Girona (2,82%) marcan cifras inferiores a las de las comarcas leridanas.

El ministerio de Trabajo, por su parte, refleja que ya son diez los meses en los que el promedio de los convenios laborales suscritos registran mejoras de sueldos por encima del tres por ciento. Se sitúa así en línea del pacto suscrito por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC). En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 3% para este año, recogiendo además una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Por otra parte, los leridanos son los que tienen la mayor jornada laboral de Catalunya registrada en convenio. Son 1.784 horas anuales, por encima de las 1.712 si las 37,5 horas semanales que propone el Gobierno central fuera una realidad. El promedio en Catalunya es de 1.743 horas y en el conjunto del Estado se sitúa ligeramente por debajo, con 1.730.

De momento, el ministerio de Yolanda Díaz no ha conseguido los apoyos suficientes para poder hacer realidad las 37,5 horas por ley ante las reticencias de partidos como Junts y el PNV, y con las patronales en contra, en especial las de pequeñas y medianas empresas y las organizaciones agrarias.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, confirmó ayer que su formación acudirá la próxima semana a la reunión convocada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para dialogar sobre la tramitación de la reducción de la jornada laboral, pero ya ha avanzado que esa medida no gusta al partido porque viene sin el aval de la patronal.

Mientras, el Movimiento Sumar desplegará durante este fin de semana más de 80 mesas informativas para defender la necesidad de aprobar la reducción de la jornada labora, con la participación de los principales cargos de la formación. Se trata de una primera movilización para reivindicar esta medida, una de las principales banderas de Sumar en esta legislatura, y acercar a la ciudadanía las virtudes que tiene la reducción de jornada.