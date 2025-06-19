La empresa Exel Fil se alzó ayer con el Premio Pyme del año 2025 de la provincia de Lleida que otorga el Banco Santander y la Cámara de Comercio, en colaboración con el Grupo SEGRE y que este año celebra la novena edición. La firma, nacida en Cervera, es líder en la producción de alambre brillante y recocho y acumula en la espalda más de 30 años de experiencia en el sector. Exel Fil, que competerá ahora por el premio a la mejor pyme a nivel estatal, fue valorada por el jurado para ser un referente gracias a su apuesta por la sostenibilidad, su modelo de trabajo innovador y su tas· casa como generadora de ocupación y riqueza en la demarcación. El jurado encargado de escoger a la ganadora estaba formado por miembros del Banco Santander, la Universitat de Lleida, el diario SEGRE y la Cámara de Comercio. Durante la entrega del premio, la CEO de la firma, Rebeca Abella, agradeció el galardón al “esfuerzo de todo el equipo”.

En el acto, celebrado en la oficina que el Banco Santander tiene en la rambla de Ferran de Lleida, también se concedieron cuatro accésits. La empresa Niubó Maquinaria Agrícola (NB), con sede en Torregrossa y factorías en Juneda y Fraga, fue premiada con el de Internacionalización, por vender sus productos a más de 50 países con presencia en los cinco continentes. En la categoría de Innovación y Digitalización, el premio recayó en la firma Imago (Instalaciones y Maquinaria Agroalimentaria Oliva), ubicada en Tàrrega y especialista en soluciones de ingeniería, fabricación de maquinaria y acopla· mente de plantas para los sectores agroalimentario y petfood. Talleres Antoni Miquel, fundada el año 1976 y con sede en Sidamon, se alzó con el accésit en Formación y Ocupación, por su fomento de la formación de jóvenes y la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, el reconocimiento en la categoría de Sostenibilidad fue para la firma B. Biosca, especializada en la construcción, por su apuesta por los procesos sostenibles.

Los cuatro se presentarán también a nivel estatal en sus respectivas categorías. Unas sesenta pequeñas y medianas empresas leridanas se inscribieron en la convocatoria de este año. Estos premios tienen como objetivo reconocer el desempeño de las pymes, la actividad de las cuales es vital para el desarrollo territorial.

"Es un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo de las pymes"

La directora territorial del Banco Santander en Cataluña, Sonia Colomer, afirmó que estos galardones quieren servir para reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen las pequeñas y medianas empresas, que afirmó son el “99% del tejido empresarial de Catalunya y generan el 66% de la ocupación y el 60% de la riqueza”. Añadió que son un pilar fundamental para “combatir la despoblación”. Por su parte, el gerente de la UdL, Ramon Saladrigues, instó a la colaboración entre empresas y centros educativos. “Aquí se forman los futuros trabajadores”, afirmó.