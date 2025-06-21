Dos mujeres ganan el premio del Gremi de la Construcció de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Btissame El Khamoudi e Irune Cabrera Martínez, con una media de 8,86 en su expediente, fueron las ganadoras ex aequo del nuevo premio “Foment de futur” otorgado por el Gremi de la Construcció de Lleida, que libró el jueves su presidenta, Núria Cervós, en la sede de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL). Ambas han acabado el grado medio de obras de interior, decoración y rehabilitación en el Institut Torre Vicens.