Òscar Ordeig: “El relevo generacional en el campo es un reto de país”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, clausuró el viernes el Dia del Jove Agricultor, organizado por la Fundació Comunitària Raimat Lleida, destacando que “el relevo generacional es un reto de país. El futuro del sector primario pasa para escuchar, formar y dar oportunidades reales a los jóvenes. Lleida tiene talento para liderar una nueva etapa basada en innovación, sostenibilidad y arraigo al territorio”, destacó Ordeig.

