Destinar el 20% del sueldo: este es el esfuerzo por alquilar (y comprar) una vivienda en Lleida

El porcentaje de los ingresos familiares necesario para acceder a una vivienda ha crecido durante el segundo trimestre de 2025 hasta el 24% en el caso de la compra, un punto por encima del año anterior, y hasta el 38% en el caso del alquiler, dos puntos más respecto al mismo período de 2024, según revela un estudio publicado recientemente por Idealista.

Desde Idealista han señalado que la falta de oferta y el incremento de los precios es la causa principal de este aumento en el esfuerzo para comprar o alquilar, superando ampliamente los límites recomendados por los expertos en el caso del alquiler. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ha declarado que "la situación de la vivienda de alquiler está en estado de emergencia y cercana a desbordarse en muchas localidades, empujando a comprar a las familias que tienen la más mínima posibilidad".

El portavoz también ha criticado "la falta de visión de la administración durante los últimos años", que según él ha impedido la construcción de nuevas viviendas donde eran necesarias, tensionando enormemente el mercado de compra.

Nueve capitales superan el 30% de esfuerzo en alquiler

Actualmente, hay nueve capitales donde el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos. Barcelona encabeza esta lista exigiendo el 44% de los ingresos familiares para el alquiler, seguida por Palma (43%), Málaga (42%), Valencia (40%), Alicante (40%) y Madrid (39%), así como Segovia, San Sebastián y Las Palmas de Gran Canaria con 34%, 33% y 32% respectivamente.

En cambio, el esfuerzo más bajo se registra en Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Teruel (19%), y en Melilla, Cáceres, Lleida, Palencia y Huesca, todas con un 20% de esfuerzo necesario para el alquiler.

Cabe destacar que Segovia, Cuenca y Alicante son las ciudades donde más ha crecido el esfuerzo, con un incremento de tres puntos porcentuales. Mientras tanto, en nueve capitales el esfuerzo se ha reducido, especialmente en Barcelona, Palma y Santa Cruz de Tenerife, donde ha caído dos puntos. En Madrid, el esfuerzo ha aumentado en un punto durante este período.

Las provincias con mayor esfuerzo de alquiler

Por provincias, Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, llegando al 55% de los ingresos familiares. La siguen Baleares (52%), Barcelona (42%), Valencia (39%), Santa Cruz de Tenerife (38%), y Alicante y Madrid (ambas con un 37% de esfuerzo necesario).

San Sebastián: la única donde comprar supone más esfuerzo que alquilar

En la mayoría de los casos, el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián. Hay cinco capitales con tasas de esfuerzo para la compra superiores al 30% recomendado: Palma (43%), Málaga (37%), San Sebastián (37%), Madrid (36%) y Barcelona (31% de los ingresos familiares).

Por debajo se encuentran Alicante (29%), Santa Cruz de Tenerife (26%), Cádiz, Granada y Valencia (25% en las tres ciudades). La menor tasa de esfuerzo para comprar se da en Jaén (10%), Lleida (11%), Palencia (12%), y en Cuenca, Teruel y Huesca (13% en las tres ciudades).

Entre las provincias, Baleares y Málaga son las que exigen un mayor esfuerzo de compra, con el 44% de los ingresos familiares. Las siguen Santa Cruz de Tenerife (35%), Alicante (29%), Madrid (27%) y Las Palmas (26%). En la provincia de Barcelona el esfuerzo se sitúa en el 19%, mientras que Ciudad Real, Jaén y Teruel son las menos exigentes para comprar una vivienda, con una tasa del 10%.