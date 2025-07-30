Las quejas de los leridanos al Banco de España se duplican en un año

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Los leridanos han duplicado el número de quejas presentadas al Banco de España contra sus entidades financieras. En cocreto, presentaron 306 expedientes el año pasado frente a las 156 registradas en el ejercicio de 2023, en un nuevo récord histórico. En el conjunto del Estado, las reclamaciones se dispararon un 69%, hasta alcanzar las 56.099, como consecuencia de las sentencias sobre abusividad de los gastos hipotecarios.

Son datos que se recogen en la Memoria de Reclamaciones de 2024 que ha publicado este martes el supervisor, que especifica que el 51% de las reclamaciones de 2024 versaron sobre la devolución de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios derivada de la declaración judicial de abusividad de la cláusula contractual que los regula.

Entre los asuntos que motivaron las reclamaciones, los más comunes, el 60%, fueron los correspondientes a los préstamos hipotecarios, condicionados por las sentencias. Otras 8.435 reclamaciones, el 15% del total, se originaron en el uso de tarjetas, cantidad muy similar (8.338) a las derivadas de cuentas, transferencias y adeudos.

El canal más empleado para reclamar fue el telemático, por el que los ciudadanos presentaron un 68% de los escritos recibidos, superando el 61% de 2023. El 32% restante se recibió en papel, por correo postal o de forma presencial. La mayoría de estos escritos se entregaron en el Registro General de Madrid, que concentró un 22% del total.

Las provincias con más volumen de reclamaciones (ya que suman el 53% del total) fueron Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Alicante. Teniendo en cuenta la ratio de reclamaciones entre población, se observa que de media se presentaron 12 quejas por 10.000 habitaciones. Entre las provincias que en 2024 mostraron una mayor incidencia, cabe citar La Rioja (22 entre 10.000 habitantes), Madrid (18), Zaragoza (18), Guadalajara (17) o Barcelona (15). Entre aquellas cuya ratio de reclamaciones es significativamente inferior a la media, destacan Ourense (6), Zamora (5), Melilla (5), Lugo (5) o Ceuta (4).

Además, los servicios del Banco de España atendieron 54.529 consultas, un 9 por ciento más que en el año 2023. El 80% de ellas fueron resueltas en menos de 20 días y versaron sobre temas como los préstamos hipotecarios y los servicios del Banco de España, entre otros asuntos.