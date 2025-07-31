CaixaBank gana un 10,3 por ciento más hasta junio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 2.951 millones de euros, un 10,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, por el fuerte crecimiento de la actividad y la fortaleza financiera, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad explicó que el resultado se ha visto impactado por el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, que este año se contabiliza de manera lineal cada trimestre y que ha significado un pago de 296 millones, y señaló que si se hubiera devengado igual en 2024, el aumento del beneficio sería del 1%.

En este sentido, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó que la entidad ha recurrido el impuesto a la banca de 2024, aunque ha cumplido con el pago a Hacienda.

Por otra parte, explicó que, hasta junio, el banco ha “incrementado notablemente” el volumen de negocio con familias y empresas, mientras que ha mantenido la fortaleza de capital y ha reducido los saldos dudosos.

Por su parte, el Banco Santander ha obtenido un beneficio récord en el primer trimestre del año de 6.833 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo del pasado año, según los resultados que ha enviado a la CNMV.

Solo en el segundo trimestre, el beneficio fue de 3.431 millones, un aumento del 7%, batiendo por quinto trimestre consecutivo los récords de ganancias.

Los ingresos de los primeros seis meses del año se mantuvieron estables en 31.010 millones de euros, con los ingresos por comisiones en un máximo de 6.684 millones (+3%), que compensa el 3,8% menos de margen de intereses, con 22.056 millones en el semestre.

El Santander anunció además una recompra de acciones por valor de 1.700 millones de euros.