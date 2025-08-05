Raimat inicia la vendimia con unas expectativas de calidad "muy buenas"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La bodega Raimat ha empezado este martes la vendimia un poco más tarde de lo habitual, en un año de contrastes marcado por el calor del mes de junio y noches frías en julio. El director, Joan Esteve, ha explicado que el frío ha retrasado un poco los trabajos, pero que las expectativas de calidad son "muy buenas".

Les bajas temperaturas han mantenido "los aromas, la acidez y las cualidades de la uva, y eso hace pensar que será un año de grandes vinos blancos", ha detallado.

Raimat prevé una cosecha "normal", de unos 6 millones de kilos de uva para los vinos de la bodega y de unos 12 millones para la elaboración de cava.

Mientras tanto, la empresa voz con incertidumbre los aranceles de los Estados Unidos, donde vende entre el 5% y el 10% de la producción.

La vendimia en Raimat arranca estos días a las seis de la mañana y acaba ningún al mediodía, con el objetivo de preservar las cualidades de la uva y evitar las horas de más calor a los ochenta trabajadores que recogen la fruta en el campo. Les trabajos se hacen ahora de forma manual para poder escoger la uva en un momento en que la maduración todavía es irregular, pero dentro de unas semanas la campaña ya será del todo mecanizada.

El director de esta bodega de la DO Costers del Segre ha señalado que durante la época del verol y de la maduración ha hecho "más frío del normal" y eso ha retrasado un poco el inicio de la vendimia con respecto a un año normal. Con la buena calidad asegurada, Raimat espera una vendimia "normal". "No es un año excepcional y tampoco nos hemos visto afectados por ninguna helada o granizada como el año pasado, cosa que disminuyó la producción un 20%. Tenemos muy buenas perspectivas para este año", ha afirmado Esteve.

Con unas 2.000 hectáreas de viña de producción ecológica, la bodega leridana confía alcanzar su media productiva, que se sitúa en torno a los 6 millones de kilos de uva para sus vinos y en torno a unos 12 millones de kilos más para el resto de vinos de base cava. La vendimia ha empezado con la variedad chardonnay para espumosos y continuará con el pinot noir, el moscatel, el chardonnay para vino, el albarinyo, el godello y las primeras variedades de uva negra, que se acabarán de coger a finales de octubre.

Nueva planta de autocompostaje

Raimat ha invertido este año unos 150.000 euros para construir una planta de autocompostaje que le permite reaprovechar los residuos de la bodega y de la viña, y convertirlos en un abono orgánico que hasta ahora tenía que comprar. "Es un concepto de economía circular y de viticultura regenerativa con el cual devolvemos en la viña lo que salió y que nos permite que prácticamente todo el abono que utilizamos sea abono orgánico compostado generado por nosotros mismos", ha explicado Joan Esteve.

A la expectativa de los aranceles

Por otra parte, Raimat se mantiene a la expectativa del impacto que pueda tener en las ventas el 15% adicional de aranceles al vino impuesto por los Estados Unidos y que está previsto que entren en vigor este jueves. Según Esteve, la bodega vende al país norteamericano entre un 5% y un 10% de su producción, pero la empresa tiene allí su propia importadora y confía en que eso amortigüe los efectos.

"No es sólo el aumento de aranceles, sino que el cambio euro-dólar también nos perjudica y al fin y al cabo es un cóctel que no es demasiado positivo, pero todavía es demasiado pronto para evaluar si eso tendrá un gran impacto en las ventas, porque afecta de forma uniforme a todos los productores europeos y todos nos veremos perjudicados", ha señalado el director de la bodega. El mercado de los EE.UU. es el segundo en importancia para el producto catalán.

Raimat vende a Cataluña en torno al 50% de su producción y el resto de mercados de la marca son el estado español, los países nórdicos, junto con los Estados Unidos, y también el Japón y el resto de países europeos. La bodega es propietaria de la mayor viña de Europa con toda su producción certificada como viticultura sostenible y una de las primeras a hacer la vendimia en el continente.