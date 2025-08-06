Los accionistas avalan el pulso del Sabadell al BBVA con la venta de TSB y el dividendo de 2.500 millones

Publicado por agències Creado: Actualizado:

Los accionistas del Banco Sabadell han avalado este miércoles el plan que la cúpula de la entidad ha diseñado para responder a la opa del BBVA vendiendo la filial británica TSB y haciendo un reparto extraordinario de dividendos valorado en 2.500 millones de euros. Ambas decisiones han sido avaladas de manera prácticamente unánime en dos juntas celebradas de manera sucesiva en la Fira de Sabadell. El encuentro, uno de los más multitudinarios que ha celebrado el banco en su historia, ha servido también para que el presidente, Josep Oliu, pida a los inversores que reflexionen durante el verano sobre el intento de compra del BBVA y los efectos que puede tener para el futuro del banco vallesano.

"Les agradezco su presencia y paciencia asistiendo a las juntas. Sólo querría desearles un buen verano y que reflexionen bien para el día que tengan que decidir si quieren continuar con el proyecto del Banco Sabadell como un banco de referencia en nuestro país, o no", ha aseverado Oliu antes de despedir la reunión. Desde la entidad también han destacado que tanto los sindicatos, como las patronales y las asociaciones de consumidores son contrarias a la opa anunciada por el BBVA hace un año.

Evolución en bolsa

Las decisiones surgidas de las dos juntas de accionistas que el Sabadell ha celebrado este miércoles han sido recibidas con optimismo por parte de los mercados. De hecho, el banco registraba a primera hora de la tarde (15:45) una subida del 1,87% en el Ibex, situándose en 3,22 euros por acción. El BBVA, por su parte, también ha anotado números en verde, todo y que ligeramente menores, con un incremento del 1,54% y 15,16 euros por acción. Ambas entidades han registrado importantes subidas desde el inicio de la opa.