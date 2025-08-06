Un informe cuantifica el impacto económico del gran apagón en las pymes de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril tuvo consecuencias graves para el tejido empresarial leridano, con un impacto económico agregado que supera los 60 millones de euros entre las pequeñas y medianas empresas de la demarcación. Así lo constata una encuesta elaborada por el Observatorio de la Pyme de Catalunya, que ha recogido 898 respuestas válidas de 904 empresas catalanas, evidenciando los efectos directos sobre la productividad, la facturación y las infraestructuras de miles de negocios.

El estudio revela que casi siete de cada diez empresas (69,1%) declararon que su actividad se vio totalmente afectada, mientras que un 25,5% sufrió afectaciones parciales. Aproximadamente la mitad de los negocios (49%) se vio obligada a reducir la jornada laboral, generando un impacto económico medio de 1.701 euros por empresa, aunque esta cifra varía significativamente según la dimensión y el sector de actividad, oscilando entre los 519 euros para las empresas más pequeñas y los 38.027 euros para las mayores.

Principales impactos económicos en las pymes leridanas

La facturación ha sido el aspecto más perjudicado por el apagón, con un 75,3% de las empresas reportando pérdidas directas en su volumen de negocio. La reducción de la producción también ha sido significativa, afectando al 60% de los negocios encuestados. Otras consecuencias relevantes incluyen averías en maquinaria y equipamientos (13,3%) y el despilfarro de mercancías y materias primas (11,1%), que han supuesto costes adicionales para muchas empresas que ya operaban con márgenes ajustados después de la pandemia.

Graves afectaciones a la movilidad y la logística

El apagón no sólo impactó directamente en la operativa interna de las empresas, sino que también alteró seriamente la movilidad y las cadenas logísticas. Entre las pymes leridanas que vieron condicionada su actividad por estos motivos, más de la mitad tuvo que finalizar anticipadamente la jornada laboral (54,3%), el 34,3% no pudo cumplir con las entregas previstas a los clientes y un 51,4% no recibió los suministros programados de sus proveedores. Además, el 14,3% se vio obligado a suspender reuniones, afectando a la gestión interna y las relaciones comerciales en un momento crítico del año 2024.

Demandas empresariales y recomendaciones futuras

Ante la magnitud del impacto, las empresas encuestadas han expresado varias necesidades para afrontar situaciones similares en el futuro. Principalmente, reclaman una mejora sustancial de los canales de información con comunicaciones más claras y ágiles a través de múltiples vías. También consideran esencial establecer protocolos de actuación bien definidos y mejorar la coordinación con las compañías suministradoras de energía.

Pimec, por su parte, ha elaborado un conjunto de recomendaciones para que las empresas estén mejor preparadas ante posibles incidentes similares durante este 2025. Entre las medidas propuestas destacan la instalación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y generadores para garantizar el funcionamiento de equipos críticos, el desarrollo de Planes de Continuidad del Negocio (BCP), el uso de almacenaje en la nube y copias de seguridad regulares, y el establecimiento de canales alternativos de comunicación. La patronal también recomienda formar adecuadamente al personal, realizar simulacros periódicos y mantener una coordinación interna eficaz para minimizar los daños en futuras incidencias.