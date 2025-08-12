El BBVA decide seguir adelante con la opa sobre el Banco Sabadell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta pública de adquisición (opa) sobre Banco Sabadell a pesar de la condición impuesta por el Gobierno de mantener ambos bancos como independientes por un periodo de tres a cinco años, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander y abonar un ‘macrodividendo’ de 2.500 millones de euros, refrendado por la junta general de accionistas, el banco tenía la opción de retirar la oferta, algo que finalmente no ha hecho.

“Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable”, señaló a la CNMV.

El próximo paso en esta opa, que lleva sobre la mesa 15 meses, es que se publique el folleto de la operación, algo que se producirá a principios de septiembre. Cinco días después de que se haga público el folleto se abrirá el periodo de aceptación. Este periodo puede durar entre 15 y 70 días, según la normativa española. No obstante, como también interviene la legislación estadounidense, el periodo mínimo sería de 30 días, que podría ampliarse hasta llegar a un máximo de 70 días.

Actualmente, de acuerdo con la cotización de ambos bancos y la ecuación de canje propuesta, la prima de la opa es negativa en cerca de un 6%. Es decir, que de producirse hoy el canje, los accionistas de Banco Sabadell recibirían un 6% de valor menos por sus acciones, sumando el precio actual de los títulos de BBVA y el reparto en efectivo por dividendos pasados.