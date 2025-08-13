Fallece Julio Sorigué, fundador del grupo Sorigué y de la Fundació

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El fundador del grupo empresarial Sorigué, Julio Sorigué, falleció ayer a los 92 años y su despedida tendrá lugar mañana jueves a las 11h en la Catedral Nueva de Lleida. Nacido en 1933 en Cervera, Julio Sorigué fue un pionero en el sector de la construcción desde muy joven. En 1968 fundó Sorigué S.A.U. en Lleida, bajo una clara apuesta por desarrollar la provincia de Lleida e impactar positivamente en el territorio local. Con esfuerzo y visión, convirtió la empresa en un referente en construcción.

Además de su destacada labor empresarial, la vida de Julio Sorigué estuvo marcada por un fuerte compromiso social. Junto a su esposa, Josefina Blasco, creó en 1985 la Fundació Sorigué, que alberga una de las colecciones de arte más importantes de España, y que ha sido un pilar en proyectos sociales, educativos y culturales en Lleida, y en 1992 el Centro Ocupacional Fundació Sorigué, institución pionera en Lleida en asistir a personas con discapacidad psíquica.

Su labor como empresario, constancia y esfuerzo han sido premiados con numerosos galardones. En 2010, recibió la Medalla al Trabajo Francesc Macià y posteriormente la Creu de Sant Jordi, ambos reconocimientos otorgados por la Generalitat. Asimismo, en el año 2012 fue galardonado con el premio Especial Prestigio de la Diputación de Lleida por sus 60 años de trabajo en el sector y también fue reconocido con la Medalla de Oro de la ciudad de Lleida por su actividad empresarial.

“El fallecimiento de Julio Sorigué, supone un momento de gran dolor, ya no solo a nivel personal sino por la pérdida de un gran empresario al que, como muchas personas, he admirado profundamente”, apunta Ana Vallés, sobrina de Julio Sorigué y presidenta del grupo.

“Su trayectoria profesional supone un referente para nuestro grupo y su legado perdurará en nuestra compañía a través del compromiso de todo nuestro equipo para seguir adelante con la misión que él inició. Continuaremos trabajando con la misma dedicación y pasión que nos inspiró, asegurándonos de que Sorigué siga siendo un referente de liderazgo y compromiso”, destacó.