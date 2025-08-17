Protesta en Sant Sadurní d’Anoia para exigir cobrar un precio ‘digno’ por la uva

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de un centenar de viticultores se concentraron ayer ante la sede de la Associació d’Elaboradors de Cava (Aecava) en Sant Sadurní d’Anoia para exigir un precio “digno” de la uva.

Con la vendimia ya en marcha en algunos puntos de Catalunya, los agricultores denunciaron que, después de dos años de malas cosechas por la sequía, determinadas empresas quieren pagar precios en torno a los 50 céntimos por kilo, muy lejos de los 60 que consideran necesarios para hacer rentable su actividad.

Por eso los concentrados hicieron un llamamiento a “perder el miedo” y no firmar ningún contrato por debajo del coste de producción. “Debemos estar más unidos que nunca porque nos va el futuro”, alertaron.

Josep Marrugat, miembro de la ejecutiva de Unió de Pagesos (UP), explicó que la concentración, que contó con el apoyo de sindicatos agrarios y cooperativas catalanas y estatales, se convocó de urgencia ante “los rumores que corren” sobre el precio que algunas empresas de la DO Cava quieren pagar por el kilo de uva en esta vendimia.

También denunciaron que algunas empresas elaboradoras de vino y cava están reduciendo la compra de vino y uva priorizando compras en otros territorios fuera de sus respectivas DO.