Estas son las ciudades que cuentan con nuevos supermercados Charter, de la cadena Consum

Charter, la franquicia de Consum, ha abierto 11 nuevos supermercados en Catalunya en el primer semestre, una cifra que representa el 60% del total previsto para todo el año, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Así, ha abierto una decena de supermercados en la provincia de Barcelona, en ciudades como L'Hospitalet de Llobregat o Mataró, entre otras, y un establecimiento en El Vendrell, en la provincia de Tarragona.

Para este 2025, el objetivo es abrir un total de 18 tiendas en el territorio catalán, la comunidad autónoma donde la cadena abrirá más establecimientos durante este ejercicio, hasta alcanzar las 175 franquicias.

Un total de 168 tiendas en Catalunya

En el conjunto de España, Charter alcanzó en julio las 500 tiendas, que se encuentran repartidas en la Comunidad Valenciana (220), Catalunya (168), Castilla-La Mancha (66), Andalucía (18), Región de Murcia (21) y Aragón (7).

El objetivo de la cadena para este ejercicio es abrir 35 nuevos establecimientos distribuidos entre Catalunya (18), la Comunidad Valenciana (9), Castilla-La Mancha (3), Andalucía (4) y la Región de Murcia (1).

La previsión para 2025

El objetivo de la franquicia Charter para este ejercicio es seguir creciendo y que Consum aumente las ventas mayoristas a su franquicia un 8%, hasta superar los 846,23 millones de euros.

Actualmente, Charter representa el 16,6% de la facturación de Consum, por lo que es una línea de negocio complementaria a las tiendas propias Consum.