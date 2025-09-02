SEGRE

El paro en la provincia de Lleida sube un 2,68% en agosto y se pierden 753 puestos de trabajo

Unas 15.770 personas buscan trabajo en las comarcas leridanas, 400 más que en julio

Imagen de archivo de temporeros recogiendo fruta en Lleida.

Lluís Serrano
Publicado por
acn / redacció

Creado:

Actualizado:

El paro ha subido un 2,68% en agosto en la demarcación de Lleida y el número de parados es de 15.770 personas, 412 más que en julio. En comparación con agosto del 2024, el descenso ha estado en un 3,88% en la provincia, con 637 desocupados menos, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

Con respecto a la creación de puestos de trabajo durante el mes de agosto en Lleida, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en 753 personas, un 0,34% menos y llegando hasta los 221.753. En comparación con el mismo mes de hace un año, sin embargo, el incremento es de 5.670 personas, un 2,62% más. De esta manera, aunque el mercado laboral empeora respecto a julio, en la demarcación hay menos desocupados y más gente trabajando que hace un año.

De los 15.770 parados en la demarcación de Lleida, 6.361 son hombres y 9.409 son mujeres. De todos los desocupados, la mayoría se concentran en el sector servicios (10.439), la industria (1.453), la agricultura (1.144) y la construcción (1.095).

Durante el mes de agosto todos los sectores han incrementado el número de parados. Así, han entrado a las listas 339 personas del sector servicios, 17 de la agricultura, 39 de la industria y 34 de la construcción. Por su parte, los que no tenían trabajo anterior han registrado 17 personas menos, hasta las 1.639.

Con respecto a los contratos, en agosto se han firmado 13.352 en las comarcas de Lleida. Son 4.219 menos que en julio (-24,01%), pero 602 más que hace un año (4,72%). Por tipologías, se han formalizado 6.356 contratos indefinidos y 6.996 contratos temporales.

