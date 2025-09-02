El paro en la provincia de Lleida sube un 2,68% en agosto y se pierden 753 puestos de trabajo

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

El paro ha subido un 2,68% en agosto en la demarcación de Lleida y el número de parados es de 15.770 personas, 412 más que en julio. En comparación con agosto del 2024, el descenso ha estado en un 3,88% en la provincia, con 637 desocupados menos, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

Con respecto a la creación de puestos de trabajo durante el mes de agosto en Lleida, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en 753 personas, un 0,34% menos y llegando hasta los 221.753. En comparación con el mismo mes de hace un año, sin embargo, el incremento es de 5.670 personas, un 2,62% más. De esta manera, aunque el mercado laboral empeora respecto a julio, en la demarcación hay menos desocupados y más gente trabajando que hace un año.

De los 15.770 parados en la demarcación de Lleida, 6.361 son hombres y 9.409 son mujeres. De todos los desocupados, la mayoría se concentran en el sector servicios (10.439), la industria (1.453), la agricultura (1.144) y la construcción (1.095).

Durante el mes de agosto todos los sectores han incrementado el número de parados. Así, han entrado a las listas 339 personas del sector servicios, 17 de la agricultura, 39 de la industria y 34 de la construcción. Por su parte, los que no tenían trabajo anterior han registrado 17 personas menos, hasta las 1.639.

Con respecto a los contratos, en agosto se han firmado 13.352 en las comarcas de Lleida. Son 4.219 menos que en julio (-24,01%), pero 602 más que hace un año (4,72%). Por tipologías, se han formalizado 6.356 contratos indefinidos y 6.996 contratos temporales.