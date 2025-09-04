Más de la mitad de los leridanos confían la domiciliación de su nómina a Caixabank

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

CaixaBank ha conseguido superar las 90.000 nóminas domiciliadas en las comarcas de Lleida durante julio de 2025, llegando concretamente en 90.706, lo que representa un crecimiento del 2,9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Este hito refuerza la posición de la entidad financiera como líder en el territorio leridano, alcanzando una cuota de mercado que se acerca al 52% en un producto considerado estratégico para la vinculación de clientes.

Los resultados en captación de nóminas se atribuyen principalmente a la amplia gama de productos y servicios financieros que ofrece la entidad. Esta oferta, combinada con una extensa red de oficinas y cajeros automáticos, configura una propuesta de valor única dentro del sector bancario, según ha comunicado CaixaBank este julio de 2025.

A nivel estatal, la entidad dispone de una infraestructura formada por más 3.500 oficinas retail y 11.000 cajeros automáticos, complementada con un equipo de profesionales especializados. Hay que destacar también el servicio de oficinas móviles que presta la entidad financiera, una iniciativa que garantiza el acceso a los servicios bancarios en aquellas poblaciones que no disponen de oficina bancaria física o que presentan limitaciones de acceso.

Ventajas de la domiciliación nómina

Entre los principales servicios a los cuales pueden acceder los clientes que domicilian su nómina en CaixaBank, destaca especialmente el programa Día a Día, un paquete integral que reúne los servicios bancarios más habituales bajo una misma cuota. Este paquete incluye cuenta corriente, tarjetas, transferencias, domiciliación de recibos, acceso a cajeros automáticos y a la banca online, entre otras prestaciones, simplificando así la gestión financiera de los clientes.