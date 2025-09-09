Pomona Fruits, premiada por Agricultura por su innovación en la actividad agraria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La empresa familiar Pomona Fruits de Ivars d'Urgell ha sido reconocida por el ministerio de Agricultura con el segundo premio en la categoría “excelencia a la innovación en la actividad agraria” en la XVI edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Así reconocen su trabajo, centrado en la producción de fruta ecológica mediante técnicas de cultivo regenerativo, biodinámico y agricultura de precisión. El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 15 de octubre.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer la bodega Cervisera en compañía de su gerente y el presidente de la DO Costers del Segre desde mediados del pasado mes de julio, Isidre Ribalta. La bodega, que se encuentra inmensa en plena campaña de la vendimia, espera cosechar entre 8 y 10 millones de quilos de uva en la zona de los valles del río Corb, integradas en la DO. El sector calcula que la recuperación de la producción podría situarse de manera general entre un 25 y un 30% más que del año anterior. Durante su visita Ribalta explicó a Crespín los retos de futuro de la DO, que pasan por intensificar la cohesión entre las bodegas integradas, así como el crecimiento tanto en mercados estatales, como internacionales.