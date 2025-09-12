El BCE mantiene los tipos en el 2% y aleja nuevas bajadas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer mantener los tipos de interés en el 2% por segundo mes consecutivo y considera que son adecuados en ese nivel porque la inflación se va a estabilizar en torno al 2% a medio plazo, por lo que no los bajará más, a no ser que la situación cambie mucho. Precisamente según los últimos datos publicados por Eurostat, la tasa inflación en la zona euro durante el mes de agosto fue del 2,1%.

La decisión llega mes y medio después de que la UE y EEUU llegaran a un acuerdo por los aranceles impulsados por Trump, unos gravámenes –del 15% general– que se han acercado a las previsiones que ya había hecho el organismo monetario. Por eso, ante un acuerdo que desde Bruselas aseguran que ofrece “estabilidad y predictibilidad” y una inflación bajo control, el BCE decide una vez más por la prudencia y por restar a la espera de nuevos impactos, otorgándose cierto margen de maniobra de cara a futuras eventualidades.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo también que “los mercados de deuda soberana funcionan de forma ordenada” en este momento al ser preguntada por la situación de Francia y la subida de su prima de riesgo. Por ello dejó entrever que la institución financiera considera que esa subida no es exagerada y no es necesario intervenir en este momento en el mercado y comprar deuda soberana de Francia para frenar la subida.Lagarde considera que el BCEtiene ahora las herramientas necesarias para lograr que los tipos de interés estén en un nivel similar en todos los países de la zona del euro, pero instó a Francia a reducir su déficit. El país galo afronta una crisis política debido al rechazo a los ajustes en su presupuesto, que tiene un déficit en torno al 5% desde 2010.

Asimimso, aseguró que es esencial aplicar las reformas propuestas por su antecesor, Mario Draghi, para mejorar la competitividad de la zona del euro y asegurar finanzas públicas sostenibles.